東張西望｜15歲女生課40萬俾直播主　未見過面當拍拖：算男女朋友

今日（19日）的《東張西望》講到現今世代玩手遊課金十分普遍，不少玩家都會課金，有人會課數百至數千，但是沉迷的話會令情況很嚴重，有可能會令錢財盡失，今集的事主則被課金了接近50萬。

現今世代玩手遊課金十分普遍，不少玩家都會課金 (節目截圖)

胡小姐的15歲女兒為一名中學生，近年直播主盛行，不少學生都會間中看看直播，而胡小姐女兒亦有此習慣。胡小姐一天突然需要有錢，才發現家中的現金不翼而飛，詢問女兒後才知道女兒把錢拿走，胡小姐再翻查女兒的手機支付記錄才發現女兒在網上各方面課金花了約１0萬。

不過最嚴重的，是胡小姐女兒竟然在一名直播主身上，先後課金約４０萬，雖然她表示從未見過直播主，只是直播主有私下找她，間中亦會發一些比較曖昧的信息予她例如「愛你」「真理解我」等。主持人見狀問他們算得上是男女朋友嗎？胡小姐女兒形容：「可以算係男女朋友！」雖然二人並未曾見過面，平日只靠聲音在微信對話，再加上一些曖昧信息，小妹妹就認為自己與直播主已經墜入愛海，甘心課金予他，由一開始的數百到其後數千，再到最後的數萬元。由於直播主屬內地平台，而內地最近實施了實名制度，但胡小姐女兒只有15歲未成年，不能課金。直播主便介紹了一位中介人予胡小姐女兒，好讓她能夠繼續課金，累積下來便花了數十萬在直播主身上。

今集的事主則被課金了接近50萬 (節目截圖)

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胡小姐表示女兒到這刻仍然不覺得直播主欺騙了她，胡小姐話：「這件事上面唔可以全部怪晒個女。」所以最後胡小姐辭掉了工作，在家照顧女兒，希望能夠改正她的觀念。

事主為胡小姐女兒 (節目截圖)

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