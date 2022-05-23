今夜不設防｜鍾楚紅大爆19歲初入行畀周潤發嚇到喊：喺沙發推低我

現年62歲的鍾楚紅（紅姑）在1979年參加《香港小姐》入行，當年美貌俘虜了不少男性，是眾人心中的女神，直到現今紅姑依然維持靚樣，氣質絲毫沒有減退。近日ATV的社交網站中發布了一條影片，片中是紅姑出席ATV的成人清談節目《今夜不設防》擔任嘉賓，這節目由香港四大才子中的黃霑、倪匡、蔡瀾做主持。

亞視節目《今夜不設防》。（抖音）

當年蔡瀾談到對婚姻的看法，並跟紅姑說結婚了日對夜對，可能會有一種恐懼，那時候紅姑還沒有結婚，表示並不害怕，然後黃霑加把口笑言有沒有曾有男仔看厭了妳？紅姑坦言：「我爸爸囉，如果見到一啲外表吸引到我，就望多兩眼囉，但唔可以畀佢發覺，唔係會自大。」

重溫紅姑不同時期美態：

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那時候1989年，紅姑和已離世的朱家鼎在拍拖中，主持問到如果將來的老公有妳這一個那麼美麗的老婆還在看靚女相，會去怎應對，她說：「我會搵一個年紀大一啲，咩都見識過，唔會一見到女人就發狂，同埋我唔希望佢係為咗我個樣對我好。」紅姑在節目中直言並未有厭倦拍戲的工作，因此對於結婚，並未有一個計劃，「到有一日，我演藝生涯好攰或者厭倦，我或者會脫離都唔定。」結果在兩年後就嫁給了朱家鼎，並於1994年正式宣布息影。

另外片中大爆一件鮮為人知的事，當年紅姑19歲剛入行時候與周潤發、羅烈和泰迪羅賓，飛到菲律賓拍電影《胡越的故事》時，在休息期間，一班人聊天，紅姑笑言：「幾個男人突然間望住我，講咗啲笑話，我就當佢哋講笑，然後一個一個行埋嚟，我就即刻喊出嚟。當時就有發仔、羅烈同泰迪羅賓，泰迪羅賓佢就係到笑，當時真係驚，發仔按住我肩膀，就咁多啫，喺沙發推低我，之後冇接觸，後來喊咗好耐，泰迪羅賓仲講『陰公啦，一個細路女嚟拍戲仲要畀人蝦』」。

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