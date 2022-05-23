吳亦凡傳出獄！消失9個月突更新Twitter引揣測 網民質疑另有原因
撰文：中天快點TV
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大陸藝人吳亦凡於去年（2021）7、8月期間遭多名女子指控「酒桌選妃」、「性X未成年」等行為，警方掌握證據後，先是遭北京朝陽警局刑事拘留，後來檢方確認後，依涉嫌強姦罪批准逮捕，引起嘻哈圈不小的波瀾。結果消失近9個月的吳亦凡，近日官方Twitter卻突然更新，將背景圖更換為「藍天白雲」的風景照，讓網友瘋狂猜測，是不是真的「出來了？」
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事實上，藝人吳亦凡過去因主持《中國有嘻哈》時，多次在節目上用獨特的眼神搭上犀利的批評，遭網友截錄後成為迷因，而因此走紅，在大陸微博上還擁有5000萬名粉絲，結果在涉案後遭到官方封殺，帳號也被全數刪除，入獄後就沒有再有消息。
如今，有網友發現，他的Twitter官方帳號近日突然更新，不但換下大頭照，還將背景圖換成藍天白雲圖，也讓網友瘋狂猜想，是不是「出來了？」、「吳亦凡出來了嗎？」、「也許是別人幫忙操作的」、「我錯過了什麼嗎？」，但目前吳亦凡官方Twitter也已遭下架，至於是否已出獄了還不得而知。
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