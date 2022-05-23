流星︱金永大出道即獲「小姜棟元」之稱　父母反對入行變最強忠粉

由李聖經和金永大主演的韓劇《流星》正在熱播中，上次介紹過飾演全能的宣傳部組長的「吳寒星」李聖經，這次為讀者簡介一下飾演頂級大明星「孔泰成」的金永大，大家有認出他是《The Penthouse》中的雙胞胎哥哥「朱碩勳」嗎？



流星︱李聖經清貧家境反得樂觀性格 出道以來唯一認愛南柱赫

金永大在《流星》中飾演頂級大明星「孔泰成」。（劇照）

1996年生的金永大2017年才正式出道，模特兒出身的他通過拍廣告入行，首部作品是網劇《全知單戀視角》。金永大首次以特別劇《你和我的有效期間》登上電視熒幕後，他185cm的高挑身材，以及撞樣姜棟元的俊俏外表快速引起關注。對於有「小姜棟元」之稱，金永大謙虛地表示覺得自己與前輩不相似，可是仍覺得十分光榮。

金永大自出道起就有「小姜棟元」之稱，對比之下兩人的確非常相似！（網上圖片）

其實金永大原本並無意加入演藝圈，完成學業後打算從商，初中時曾收過星探的卡片也被他拒絕了。直至遇上現時的老闆，對自己沒有信心的金永大才決定勇敢挑戰演員路。金永大的父母起初也十分反對他入行，認為演藝圈工作不穩定，擔心兒子日後的生活。幸好父母現時已漸漸成為了金永大的最強粉絲，不但每部作品都準時收看外，父親更會與他討論演技等，變身金永大的最大後盾！

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金永大自己沒有打算入行外，他的父母原先也十分反對。（網上圖片）

金永大高中時曾在哈爾濱留學三年，因此操一口流利中文，他亦曾在拍攝《意外發現的一天》時展示過意外的外語能力。金永大後來更獲復旦大學錄取，可算是學霸一名。可是後來為了回韓國追夢，金永大不得已申請休學，休學期滿後，復旦大學少才按照《學籍管理規定》註銷他的學藉，現時他正在數位首爾文化藝術大學修讀模特學科。

金永大曾於中國留學，有傳是學霸一名。（網上圖片）

雖然金永大2017年才出道，但他快速以《意外發現的一天》爆紅，其中他於《The Penthouse》中飾演「朱碩勳」一角成功讓他打開知名度。人氣急升同時，觀眾對金永大演技的評價兩極，部分人質疑他沒有資格奪得「男新人獎」。除了演技外，金永大亦因加入《流星》劇組而惹來爭議。有指他為了拍新劇從《學校2021》劇組下車，令劇組陷入困難。可是金永大公司解釋因後者已延拍一年，行程重疊下才多次提出下車，但劇組卻又突然提前公開他接演的消息，反而讓金永大陷入了兩難，幸好事件沒有造成大影響。

金永大通過《The Penthouse》知名度急升，同時演技亦受到質疑。（劇照）

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