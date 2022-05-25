李力持移居內地廣邀好友到家中作客　度假屋環境清幽娛樂設施齊全

近年不少香港藝人都轉戰內地發展，並在內地定居，導演李力持亦是其中之一，他在2020年已經移居珠海，並在橫琴設立工作室，繼續發展事業。不過原來除了珠海之外，李力持在中山還有一間度假屋，近日他就頻頻邀請圈中好友到家中作客，更大方公開屋內環境。李力持透露閒來無事他會親自掃地、打理花園、除草等，還會相約舊友來家裏一起飲茶，生活悠閒。



近期在佛山拍劇的王俊棠早前到李力持屋企作客。（微博@李力持導演）

相中所見度假屋位於山林之間，周圍種滿樹木，還有一條小溪，環境清幽，而度假屋就由幾間小木屋組成，花園擺放了兩張枱，閒時可以坐在花園內欣賞靚景，而屋內裝修是中西合璧的風格，牆面和吊頂都用木板裝飾。近期在佛山拍劇的王俊棠早前亦有到李力持屋企作客，他更拍片介紹這間度假屋，片中所見其中一邊的木屋有不少娛樂設施，包括桌球枱、棋牌、麻雀枱等，而另一邊的大廳就有卡拉OK設備，廚房空間亦十分闊落，至於露台就擺放了一整套茶具，平時李力持就會同好友在這裏歎茶，樂得逍遙。

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李力持與周星馳合作無間，但自《少年足球》後兩人沒有再合作。（劇照）

曾開創香港無厘頭式電影模式的李力持，與周星馳合作無間，執導過多部喜劇電影，包括《破壞之王》、《國產零零漆》、《唐伯虎點秋香》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》等，但自《少年足球》後兩人沒有再合作，有傳兩人因拍攝手法而鬧不和。由於李力持所執導電影的質素每況愈下，甚至被觀眾譏諷他是「爛片王」，近年主力在內地發展的他早在去年就拿到港澳居民居住證，還買了一部車，在大灣區享受一小時生活圈，他閒時會揸車周圍去，嘗盡大灣區美食！