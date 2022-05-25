傳家 | 秦嵐吳謹言《延禧攻略》後又一力作？　上線6日熱度居首位

由秦嵐、吳謹言、聶遠、韓庚、張楠等主演民國劇《傳家》於19號正式播出，集結《延禧攻略》三大主演，早在拍攝之際就引起不少話題，上線6日後，網播熱度依然位列第一，受歡迎程度可見一斑。



《傳家》熱度頗高。（微博@電視劇傳家）

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劇集以上世紀20年代末的上海為背景，講述百貨巨子易氏家族遭遇承繼危機，通過易家三姊妹聯手拯救風雨飄搖，齊心攜手傳家守家，並詮釋出「小家大愛」及濃烈家國情懷的故事。在前四集中，主要人物盡數登場，角色關係、性格特點、情感糾葛、矛盾衝突都交代得非常清楚，且不乏反轉位，故事複雜又精彩，節奏緊湊、速度快，令觀眾直呼過癮。

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在演技方面，全員均採用原聲出演，秦嵐、聶遠依然發揮穩定，吳謹言飾演的刁蠻易家二小姐易鍾玉延續了《延禧》中「魏瓔珞」刁蠻任性的性格，雖然在造型上頻頻遭到詬病，但演技有所進步，最明顯就是改變了「嘴型變化與台詞過於同步」的問題，在台詞演繹上自然了不少。

吳謹言初登場的造型遭到不少觀眾詬病。（微博@電視劇傳家）

而秦嵐今次依然是知書識禮、溫柔典雅的人物性格，身為易家長姐的她大方得體，事事以家族為先。不過早在預告片的台詞中，秦嵐面對父親的不重視似乎有些微言，家族之間也有所破裂，或者之後會發生反轉。且在劇中她遇事處變不驚，充滿睿智，眼神不時也透出細微變化，相比幾年前性格溫婉的「富察容音」，觀眾都非常期盼秦嵐今次可以做腹黑大家姐：「坐等易鐘靈黑化」、「靈靈趕快黑化，心疼死寶貝了」、「我就期待著靈靈蛻變」等。

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