乘風破浪 | Jessica鄭秀妍受力捧？　主題曲MV令吳謹言淪為配角

Twins、薛凱琪（Fiona）、胡杏兒等有份參與的內地綜藝《乘風破浪》（原名：乘風破浪的姐姐3）即將於20日首播，日前節目公開主題曲《乘風》及MV，由30位女藝人共同演繹，想不到剛剛播出就引起爭議。



《乘風破浪》於昨日公開主題曲《乘風》同MV。（視頻截圖）

事緣在MV中的舞蹈部分，張天愛、Jessica（鄭秀妍）、吳謹言三人同台，鏡頭由Jessica切入，再慢慢zoom out，當中Jessica身穿淡藍色格仔連身裙搭配西裝外套，頭戴白色貝雷帽，而張天愛與吳謹言則以霧霾藍與湖水藍抹胸短裙亮相，在服裝上已經稍有輸蝕之餘，Jessica又身處中間位置，相當突出，加之沒有走位變化，對比之下，其餘兩人似足伴舞，且整個MV中，吳謹言僅有兩個動態的單人鏡頭，幾乎都是一閃而過，其中一個更out fo！

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除此之外，在最後的大合唱部分，吳謹言與趙櫻子站在張天愛兩旁，由於兩人服裝顏色相近，與中間張天愛區分開，又似足伴唱，幸好畫面短促，沒有舞蹈部分感覺強烈。

吳謹言總是站在邊角位。（視頻截圖）

正因如此，三方粉絲及網友在網絡鬧得沸沸揚揚，不少都不滿節目組過於突出Jessica：「張天愛和吳謹言成這姐的伴舞了？芒果台可真會搞事情」、「原本以為卡姐旁邊的兩位是她自帶的伴舞，結果說是吳謹言和張天愛？芒果你這樣搞就不厚道了吧」、「不是扯國籍對立，為什麼不能輪c（中心位）呢，一視同仁不好嗎」，還有網友表示，除了寧靜同那英之外，Jessica是鏡頭最多的一位藝人，因此質疑節目組有意力捧等。而就MV來看，Jessica是唯一一個在跳舞、唱歌部分都有單獨鏡頭的女星，的確有些「與眾不同」，不過本身韓國女團出身的她，在隊內又是擔任主唱，自然有過人之處，一切都要等節目開播後，才能做出評價。

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