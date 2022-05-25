樊亦敏曾因脫髮困擾犯眾憎　減肥後重回顏值癲峰不介意演師奶

演戲經驗超過30年的樊亦敏，曾在無綫劇集中演繹過不少經典角色，由於之前備受健康問題困擾以致身形肥胖，一度被定型專演師奶，卻因入型入格「演出彩虹」，近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「三太」成功贏盡男女老少喜愛。她笑指自己有三太特質：「我講嘢好快、個腦諗嘢唔係好正常，所以做到三太。我會突然間好肥、突然間又會瘦番，係古靈精怪嘅人。」雖然易肥易瘦，但Amy並未因而感到困擾：「肥有肥靚、瘦有瘦靚，有自信就得。」並坦言去年立定決心減肥只是為了健康著想。雖自稱不正常，但樊亦敏訪談期間相當大方坦白兼風趣幽默，談到當年參選港姐時大熱倒灶三甲不入，Amy亦有一套獨特看法，絲毫未受打擊：「我覺得自己靚咪得咯，你畀唔畀（三甲）我，我都係靚架，我開心咪得。」

樊亦敏之前備受健康問題困擾以致身形肥胖，一度被定型專演師奶，卻因入型入格「演出彩虹」，近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「三太」成功贏盡男女老少喜愛。

早於年輕時已看得很開的Amy，對於被定型演師奶亦毫不介意：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」不過愛挑戰的Amy，還是希望往後角色能更多元：「我好想做潘金蓮，我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得架，做吓名妓得唔得呢？」

當年樊亦敏真係靚到不得了﹗

笑看人生的Amy，其實演藝人生並不順利，初出道時因為過敏症及免疫系統等問題，以致身體多處出現問題，甚至嚴重脫髮；當時被力捧拍劇的Amy，由於頭皮有三分二面積沒有頭髮，一度要戴假髮出鏡，這也造成Amy極大困擾：「最初我用僅有嘅頭髮去遮啲窿窿，但一大風吹起就見到晒，所以要戴假髮。咁我就會成日諗住自己個假髮有冇穿崩。後來我將情況同公司講，公司都好明白，就叫我抖吓主力做主持。」年紀輕輕便要承受如此嚴重打擊，Amy坦言當時完全接受不能，故未有將自己的情況告訴太多人，因而引起不少誤會：「其他同事會諗點解我唔使出外景，點解綜藝搵我去玩我唔去。好多人覺得我好串，係咁推嘢做，又唔答人嘢。我當時只係二十零歲，好多嘢唔識面對，只係想快啲好番。」

樊亦敏憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「三太」一角成功入屋，並笑言常要以三太Tone為朋友錄製「三太式」電話鈴聲及鬧鐘。