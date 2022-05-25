Coffee林芊妤改造媽媽回春10年似兩姊妹　林媽媽讚女兒︰真係好乖

林芊妤（Coffee）早前在IG上載與媽媽的合照，兩母女無論是髮型和打扮幾乎一模一樣，以為似兩姊妹。Coffee透露自己近年積極幫媽咪大變身，務求令佢走上貪靚之路。而Coffee日前終於上載YouTube片，公開幫媽媽變靚大改造的過程！



Coffee唔止自己愈來愈靚，更幫媽媽變美，的確好乖女。（IG@coffee89921）

Coffee同媽媽好似樣。（YouTube影片截圖@Coffee林芊妤）

Coffee一開頭明言其實媽媽後生時好靚女，比她更美，不過因為要照顧家庭，而Coffee的爸爸不喜歡太太打扮，加上她媽媽本人一直也沒有保養自己的習慣，甚至未塗過面霜、未化過妝，所以令她的外表衰老，Coffee都曾表示媽媽本來是「樣貌老過真實年齡的女人」，現在「成功變回56歲年齡相若的樣貌」。以前Coffee的媽媽會常常說自己都60歲，但其實只是50多歲，所以心態是好重要，Coffee成功從外表上改變她的媽媽，亦改變了她敢去接受新事物的心態，令她成功回春10年！不少網民都大讚Coffee好乖女，又說她將媽媽變到跟自己好似樣，髮型外表都似，簡直是倒模一樣！Coffee的媽媽雖然不慣面對鏡頭，但都有講到個個都讚她後生了，又大讚女兒︰「總之佢真係一個好乖女，唔係我自己讚，係真係佢係咁。」勁窩心啊！

點擊下圖睇吓Coffee幫媽媽變靚的6步︰