「殭屍仔」況復生慶祝結婚8周年　33歲張國權淡出娛圈做名店Sales

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》早前傳出將會翻拍推出電影版的消息，並改名《我和馬小玲有個約會》，計劃在今年10月於香港開拍。當年劇集令飾演馬小玲和況天佑的萬綺雯與尹天照人氣急升，成為亞視罕有成功靠自製劇而捧紅的熒幕情侶，而飾演「殭屍仔」況復生的張國權同樣令觀眾留下深刻印象。曾是亞視御用童星的張國權（Daniel）早已離開了娛樂圈，現年33歲的他更已經結婚8年，早前他就在IG Post出同老婆的合照，慶祝結婚八周年！



結婚八周年！（IG@daniel_cheung）

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相中Daniel頭戴Cap帽，打扮休閒，與小時候相比五官變化不大，依然青靚白淨，而Daniel老婆Freby身形嬌小，樣貌甜美，兩人十分合襯，Daniel更高調示愛：「8年嘅時間原來好快就會過，我每日都會同自己講要好好珍惜你，I love you！」童星出身的Daniel早在6、7歲就入行拍戲，曾參演《精武門》、《劍嘯江湖》、《再見豔陽天》等，不過要數最經典的絕對是《我和殭屍有個約會》中的況復生一角，Daniel演活了這個六十幾歲但仍保持8歲容貌的角色，之後他繼續參演了第二、第三輯，但在拍攝第三輯時他已經15歲，開始步入青春期，他曾在接受訪問時透露當時覺得15、16歲年齡尷尬，而且他希望以學業為重，所以之後沒有繼續做演員。

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完成學業之後，Daniel沒有重返演藝圈，而是選擇轉行做名店Sales，回歸普通人的生活。雖然Daniel已經離開娛樂圈，但他與萬綺雯、尹天照仍保持聯繫，關係十分好。2014年Daniel與Freby在日本舉行婚禮，結婚8年依然十分甜蜜，Daniel經常在社交平台大曬與老婆的合照，高調放閃！

2014年Daniel與Freby在日本舉行婚禮。（IG@daniel_cheung）