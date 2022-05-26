乘風破浪 | 胡杏兒Twins等初舞台穿幫　自稱後期人員網友揭內幕

蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、薛凱琪（Fiona）、胡杏兒等有份參與的內地綜藝節目《乘風破浪》自上周五（20日）首播後話題不斷，同前兩季的初舞台相比，今季的女星們發揮穩定，少了很多突發狀況，但同時也多了很多穿幫位。



在張天愛帶來的唱跳舞台《神魂顛倒》中，她放下咪高峰跳舞時，通過鏡頭不斷切換，可以看到地上的咪在不停變換位置，不時在舞台邊緣，不時在腳邊，且整個表演看得出由不同畫面拼接完成。

其後在胡杏兒的表演中，原本出場時她的荷葉邊衣袖是褶向內，但開始表演後，荷葉邊向上展開，過程中衣袖反復變換，但杏兒並沒有用手觸碰或拉扯，應該是通過後期剪接的舞台。

同樣的情況，在Twins的表演中也有出現。好似阿Sa在演繹Rap版《小酒窩》時，披散的頭髮明明黐到嘴角，但下一秒又恢復原位，過程中並未見她有用手去撥頭髮；而阿嬌在演唱《天外之物》除下眼罩後，不小心拉到額頭的瀏海，有些凌亂，下一個鏡頭又整整齊齊；還有大師姐寧靜在演唱《無地自容》時，眼線也時長時短，可見這些都是經後期處理的痕跡。

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回顧第一季《乘風破浪的姐姐》初舞台，當時萬茜自彈自唱《敬你》，但因緊張導致出錯，導演組准許重來一次，事後還一度引起爭議；第二季袁姍姍演唱《再回首》時突然中斷，亦表示想重新來過，可見前兩季的初舞台表現更加真實。

隨著初舞台的各種穿幫位頻頻被討論，有一位IP地址位於湖南的網友自稱是後期工作人員，爆料了不少「內幕」。該網友解釋道，之所以錄幾次是因為有很多不同位置的鏡頭，需要調整鏡頭避免穿幫，同時也是為了美觀。除此之外，他還透露，前期人員為了節目效果肯定要製造一些矛盾，否則整個節目毫無起伏與話題，且前期導演在訪問時，會針對每位藝人迎合大眾口味立人設，當中產生的情緒矛盾，後期人員會簡潔出來，而不是按劇本演出。面對網友評論「真唱比較有看頭」，該網友還直言不諱：「這個後期控制不了，現場唱得太難聽了，開全咪觀眾可能走光了」等。

其實在前兩季中，也不乏有穿幫鏡頭，但畢竟是綜藝節目，自然需要「看點」，節目的立意也是想傳遞出不同年齡階層的女性魅力、自信，以及自我價值的體現、勇敢挑戰和追夢的勇氣。

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