BLACKPINK擔任代表賀英女王在位70周年　Lisa零修圖照皺紋盡現

BLACKPINK昨天（26日）獲英國駐韓大使館邀請，作為代表出席活動，祝賀英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位70周年兼96歲生日。幾乎零修圖的現場圖流出後，網民驚見Lisa皺紋盡現走樣。



BLACKPINK昨天獲英國駐韓大使館邀請出席活動。（Newsis）

BLACKPINK昨天以完整體出席活動，除了Jennie近期與BTS防彈少年團V傳出緋聞成為焦點外，Lisa的狀態也引起熱議。昨天的活動在室外舉行，未知是否因攝影師低炒，Lisa一張小臉明顯變得特別浮腫外，幾乎零修圖情況下，眼紋和法令紋等都相當明顯。不過都有粉絲替偶像平反，表示其實BLACKPINK 4人都是受害者，Rosé也慘被拍成有雙下巴。從大使館公開的合照可見，組合依然狀態滿分，相信只是角度及燈光問題。

Lisa驚見皺紋盡現，粉絲為她平反表示是角度及燈光問題。（Newsis）

Lisa擁混血兒般的五官，從不出現浮腫的狀態。（IG/@lalalalisa_m）

按圖睇更多BLACKPINK昨天活動照及炒車照：

+ 7

同場加映：Jessi偏愛豐唇被批似怪物 9位化妝前後差別強烈韓國女偶像

韓國女團偶像經常要濃妝示人，與Jessi一樣，化妝前後的差別相當驚人，包括BLACKPINK Lisa、泫雅和前2NE1 CL等，今天就來看下9位妝前妝後對比十分強烈的韓國女歌手。