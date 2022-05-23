Jennie@BLACKPINK、V@BTS傳同遊濟洲島　公司曖昧回應引猜疑

BLACKPINK Jennie早前與BIGBANG GD爆分手說，有指GD的私人IG取消追蹤女友。事件未過幾天，昨天（22日）有網民貼出她疑似與BTS防彈少年團V同遊濟洲島的照片，二人的緋聞再一次傳出。



現時疑似Jennie與V被目擊的照片瘋傳，網友對照坐在正駕駛座的男生，髮型與V一模一樣，副駕駛座的女生則戴着Jennie同款太陽眼鏡。剛好，Jennie和V近日亦曾在個人IG上傳以濟洲島為背景的照片，因而令戀愛說更有力。早前V曾因在IG錯誤追蹤Jennie而傳出戀愛說，這次卻再次傳出緋聞。

Jennie與V被指同遊濟洲島。（網上圖片）

Jennie與V被指同遊濟洲島。（網上圖片）

Jennie與V被指同遊濟洲島。（網上圖片）

對於二人的緋聞，Jennie所屬公司YG娛樂以「無可奉告」回應，V所屬公司HYBE則暫時仍未有回應，因而引來大眾猜疑。不過有粉絲就力證照片為合成圖片，表示上傳者已承認是假照片外，亦已把社交帳戶轉為非公開，同時指出Jennie早於4月已把髮色染成橙色，但照片中的女生髮色卻是深色，因此推算照片非事實。

可是粉絲力證照片是合成照，指上傳者已把照片刪除。（微博圖片）

粉絲指出Jennie現時的髮色與照片不乎合。（IG/@jennierubyjane）

GD被發現IG取消追蹤Jennie 粉絲質疑二人感情生變分手？

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