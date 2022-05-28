區文詩爆Cookies解散秘聞睇雜誌先知被Out　反成超級富婆生活奢華

前Cookies成員區文詩（Angela）最近為ViuTV節目《MM730-娛論潮》擔任嘉賓，重提當年Cookies重組一事，由9位成員銳減剩4位，重組後只有鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）、傅穎（Theresa）以及楊愛瑾（Miki）可以繼續以Cookies身份發展，她與另外4位前成員都無得留低。

Angela在節目中講到當年有成員是睇電視節目才得知自己被Out時，她就大爆自己當時也是睇雜誌才知道這件事，與其餘4位成員一樣，直言不是她自己主動退出Cookies，而是「被退團」。Angela表示她們當年因為轉公司，其實早已收到風，但就從來沒有人正面地跟她說過退團的事，直至那期雜誌出街她才知道：「哦！原來我係被退團嗰個！」她認為那篇雜誌報道應該是公司主動放料出來，又笑言：「嗰時唔興叫退團，係叫『單飛』。」

Cookies最初由9位成員組成，出道作品《心急人上》深受不少年輕人喜愛。（網上圖片）

Angela又大談女團時期的生活，表示當年的女團都有點女校的感覺，因為每位成員都好似學生妹一樣，那時的男女團就像男校和女校似的，男校的男仔就會追女校的女仔，當年男團和女團經常一齊放工和去唱K，也曾發生過一些互相暗戀的情事。

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘。（網上圖片）

Angela雖然被Out出了Cookies，在娛樂圈發展平平，但她在其他方面卻愈撈愈掂，財來有方，絕對是Cookies成員中的超級富婆。Angela未有透露她近年有甚麼工作以及從事甚麼行業，但她在27歲已成為業主，30歲已經有兩層樓在手，2015年更在日本置業，以約六、七十萬港元於東京購入二百多呎的單位放租投資。她又於19年5月以3,380萬元購入西半山年豐園一個實用面積1,194方呎頂層連天台單位連車位。現年39歲的Angela除了早已有樓揸手投資，且自住西半山年豐園過千呎頂層連天台單位，更以保時捷跑車代步且擁有多個Hermès手袋。去年，她更不時曬出超豪遊艇的照片，並自稱是#BoatLovers，過住極奢華的富婆級生活。

區文詩成超級富婆。（區文詩IG）

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