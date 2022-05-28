尋人記II｜單親爸爸兩度想輕生寫信向仔仔道歉　雙失爸爸逆轉命運

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的無綫節目《尋人記II》第4集以「男人最痛」為主題，找尋了昔日兩位單親爸爸黃國強以及James，看看多年後兩位爸爸的生活。而方東昇今次同樣以古法尋人，團隊茫無頭緒，竟然要從一盆水仙以及一塊磚頭找線索，最後成功找到目標人物。黃國強當年因太太不回家，恍如世界末日，一度想跳下地鐵路軌尋死。而James則失婚又失業，父兼母職，照顧兩名子女，不禁在鏡頭前流下男兒淚。

尋人記II已播出第4集 （TVB截圖）

在節目的第一節，方東昇要尋找的是1999年的單親爸爸黃國強，最後他在新界找到這位單親爸爸。黃國強已由昔日所住的樂富搬到新界村屋居住，如今已滿頭白髮。黃國強於1999年與太太離婚，前妻遺下一對子女給他照顧，他既要上班，又要打理家務、照顧子女，父兼母職，同時又擔心生活費不足，當時面對生活上的種種壓力，極為痛苦，他曾經兩度萌起輕生的念頭，試過站在九龍灣地鐵月台兩小時考慮一死了之，又試過站在架空在馬路上的行人天橋打算一躍而下。然而他在一念之間，還是選擇了撐下去，他說：「佢哋媽咪都唔要佢，如果連我都唔要佢，咁佢兩個咪好慘？」黃國強自言不知如何做爸爸，又認為一對子女是他帶來世上，因此子女所受的痛苦都是他帶給他們的，永遠無法彌補對他們的傷害，更曾寫了一封信向仔仔道歉。

單親爸爸黃國強。(節目截圖)

黃國強經常愁眉苦臉惹來囡囡的校長注意，對方主動與他傾訴，有日他亦坦言對校長說：「我係好唔開心，我想死！」令校長大吃一驚，故不斷勸導他，又誘導他接觸信仰，令他願意分享自己的心事，在教會裡獲得教友的關心，後來又與教會中的李姑娘再婚，組織新家庭，李姑娘亦成為了他的心靈伴侶。他的仔女都已長大且不與他同住，他閒時就打理他親手栽種的花花草草。

單親爸爸黃國強。(節目截圖)

在第2節中，方東昇就尋找了18年前的單親爸爸James，他嘗試在社交網站找James，又以一張水仙照後的紅色牆身，到處尋找打聽，終於找到當事人。James原本從事珠寶業十幾年，2004年辭職後遇上沙士繼而失業，太太因為有婚外情跟他離婚，失婚又失業的James便要父兼母職，獨力照顧兩名子女。他與一對子女由上水搬去天水圍，靠每個月7千元綜援過活，他當年受訪時不禁在鏡頭前流下男兒淚。

雙失爸爸James。(節目截圖)

而因為James當年在鏡頭前揭露了他的坎坷生活，他有位老闆朋友看到節目後，便主動找他幫手，邀請他改行從事樹木風險管理工作，令他的經濟狀況得以改善。後來他更組織了新家庭，走出傷痛的陰霾，重過新生活。James今次在節目中再次感觸落淚，他多謝已離世的爸爸，指爸爸當年經常探望他和孫仔，更曾經問他「頂唔頂得住」，全靠爸爸的幫助和陪伴，他才得以捱過難關。他又多謝社區組織的朋友，也是一樣經歷婚姻失敗的男士，大家可以一起敞開心霏傾訴，互相支持和鼓勵。