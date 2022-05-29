尋人記2｜內地網民勁Buy豆瓣獲9.7分　人情味無分地域成致勝原因

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》播出後，觀眾的反應和迴響都絕不比第一輯遜色，節目除了被視為TVB收視救星，在內地影視評分網「豆瓣」的評分更直接衝上了9.7，成績驕人！

《尋人記II》絕對是零負評節目！（網上截圖）

《尋人記II》逢星期四及五晚上10點半播出，共有10集，如第一季概念一樣，抱住不放棄的心態繼續透過搜尋新聞部資料庫、舊報紙、逐家逐戶公屋拜訪及訪問舊街坊等最原始方式尋人，包括「元祖級投訴王」安仔、40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩等等。《尋人記II》的攝製團隊繼續絞盡腦汁，為觀眾尋覓感受到久違了的人情味。

《尋人記II》攝製團隊絞盡腦汁，同心協力為觀眾尋覓「人情味」。

《尋人記II》四位主持 (左起) ：黃靖婷、黃曉瑩、方東昇以及李曉欣。

點撃下圖重溫節目精華：

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節目的成功歸根究底都是一個又一個的小人物小故事，他們的真實人生故事、起起落落，猶如這座城市歲月變遷的縮影，市民們都看得特別有共鳴，絕對誠意滿滿、寫實貼地且富有人文情懷的節目。但為何該節目在內地一樣大獲成功呢？以下是內地網民對節目的留言：「每個故事和人物都耐人尋味，令人有非常多的思考空間。」、「又大哭又大笑，感歎歲月如梭，也感歎歲月靜好」、「感人肺腑，笑淚交織 !」和「好的節目真的不一定要多大的成本多大的製作，關注人甚至是小人物，呈現真實的人性才更打動人。」由此可見，人物故事就已極具話題性，無分地域，都同樣能引發大家可以從不同角度不同立場去思考，難怪方東昇被捧為無綫收視的救世主。