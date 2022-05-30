《披荊斬棘的哥哥》準備第二季　流傳參加名單有周杰倫陳偉霆

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》是去年推出的男團競演真人秀節目，節目邀請了33位來自兩岸三地及已出道多年的男藝人參與節目的舞台，最後選出17人的家族來表演。節目組邀請到：陳小春、李承鉉、張智霖、張淇、言承旭、黃貫中、張晉、林志炫、熱狗、歐陽靖、趙文卓、劉迦、GAI、高瀚宇、謝天華、白舉綱、張雲龍、林曉峰、梁漢文、敖犬及李雲迪等男藝人參與。

《披荊斬棘的哥哥》全員大合照。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

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香港區的參與藝人中，謝天華、陳小春、張智霖、林曉峰及梁漢文組成了大灣區哥哥，參與衍生節目《大灣仔的夜》的演出，令這群已經出道多年的男藝人再次翻紅。而去年內地電視台亦宣佈會舉辦《披荊斬棘的哥哥》第二季，日前透過微博宣佈第二秀將改名為《披荊斬棘》。網上亦流傳一張《披荊斬棘》的參加者名單，名單中有：周杰倫．劉畊宏．關智斌、吳尊、張棟樑、鹿晗、張藝興、楊洋、龔俊、任嘉倫、黃宗澤、林峯、陳偉霆、謝霆鋒、吳卓羲、張杰、余灝明、華晨宇、蘇醒、范世錡、吳奇隆、羅晉、劉愷威、馮紹峰、黃曉明、沈騰明、徐崢、喬杉、大張偉及岳雲鵬等人，網民亦紛紛留言表示節目組真的能請到這些大咖嗎？

披荊斬棘網上流傳名單 (網上圖片)

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