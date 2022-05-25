MC張天賦與黃偉文合作《小心地滑》　大受好評後再次合作試新曲風

香港男歌手張天賦（MC）早前與填詞人黃偉文（Wyman）合作推出新歌《小心地滑》大受好評。較早前曾有人批評MC推出多首歌曲都是同一個風格，更人有人批評MC唱功一成不變，而新歌《小心地滑》正是搖滾曲風，是MC之前未曾嘗試過的曲風，亦帶給粉絲不少的新鮮感。

MC新歌《小心地滑》在今個星期發揮真正實力，勁升95級，贏得今個星期Spotify香港區歌曲榜冠軍。（MV截圖）

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MC出道以來的曲風主要以情歌為主，首次與Wyman合作新歌便得到不少掌聲，一來Wyman填的詞為歌曲生色不少，再加上MC的演繹方法可以令人看到MC的暗黑面，聽完後可以發洩一下情緒，Wyman的詞加上MC的演繹可以稱得上是完美的配搭。

Wyman藉此感激MC及負責作曲的徐浩：「多謝呢套旋律否則我唔會寫到呢份歌詞，亦都多謝呢把聲音否則我寫到呢份歌詞都冇用。」（黃偉文Instagram圖片）

日前MC在社交平台的限時動態上載了新歌歌名《老派約會之必要》，作曲者是MC自己本人與Goo Chan，而填詞人繼續是Wyman，MC於表示限時動態「Love it」，而昨日（24日）Wyman亦在社交平台上載了一張相片，表示MC已經先一步公開，所以他也解除大家的疑問。Wyman留言：「太喜歡李維菁小姐這篇短文，所以一直很想以自己的歌詞致敬一下已經離開了的作者，而且和平時不同的是，在精神上，這次致敬得頗忠於原著。」而Wyman亦透露今次他們的合作是嘗試創造一種屬於他們的「港式中國風」流行曲，相信大家都很期待Wyman與MC這次合作會有什麼新火花。

MC與Wyman合作的新歌《老派約會之必要》(ig@concertyy)

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