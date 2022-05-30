東張西望｜虛擬貨幣平台涉欺詐　吳啟華、陶大宇被利用做生招牌

《東張西望》今晚（30/05）講及虛擬貨幣平台涉欺詐一事。有市民向《東張西望》表示，於一間叫BITC的平台投資了近30萬元購買虛擬貨幣（加密貨幣），並指平台一開始向他們保證「投資1000美元，綁定7天」就可以安坐家中每日收錢獲利。市民：「15日內如果跟單失利，仲會補貼9成。」及後這名市民更因為平台有優惠活動，而投資更多資金進去這個平台。



就咁30萬冇晒。（《東張西望》截圖）

這名市民聲稱，群組內傳播過有關「亞洲電視 新聞」提及「BITC現貨交易量24小時創下15億美元新高」的新聞，以及看到吳啟華和陶大宇替平台講新年賀詞的影片，所以不虞有詐，更指那個平台聲稱有美國數碼資產的交易牌照，說：「好有公信力，叫MSB嘅牌照。」另一名受騙市民更表示自己投資了30萬買虛擬貨幣，說：「高峰期真係賺咗幾倍。」

有中介人指自己與BITC公司無關。（《東張西望》截圖）

其後平台更提供受騙市民一個賺更多錢的方式，可以搵下綫，再從中抽取下綫的10%作回佣，也有未滿18歲的市民經由SMS兼職招攬而入局受騙。最後平台聲稱有優惠活動，引誘他們投資更多金額「投資」，最後就指平台受「受洗錢與稅務審查」，要付出投資金額30%作稅項才可以提出本來的投資資金，最後平台上的帳戶金額全數歸零，應用程式、社交媒體等也一併消失。

吳啟華被BITC利用做生招牌。（《東張西望》截圖）

陶大宇被BITC利用做生招牌。（《東張西望》截圖）

吳啟華、陶大宇被BITC利用做生招牌。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持致電陶大宇查詢，他回覆說這段新年祝賀的影片只是受朋友所托而拍攝，當時這位朋友指是一個公司開張才幫忙拍下的，說：「冇涉及叫人買嘢或者投資，我覺得呢啲內容無傷大雅，我聽到咁樣嘅消息覺得好遺憾。」

虛擬貨幣平台涉欺詐。（《東張西望》截圖）