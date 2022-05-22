東張西望｜深水埗醫生收7千8開「免針紙」唔使檢查　被揭發即發惡

《東張西望》今日（22/05）一集報道疑有深水埗醫生違規。有市民向《東張西望》報料指自己有一日去了一間位於深水埗診所，表示自己想向醫索取新冠染疫後的康復證明書，不過該名醫生就以她尚未上報衛生署為由，表示無法發出證明。後來醫生更向她推銷，表示可以以「敏感」為由發出「免針紙」。



《東張西望》今日（22/05）一集報道疑有深水埗醫生違規。（《東張西望》截圖）

發出報告後，醫生即場向她索取5,500元，不過這位報料者就以沒有現金拒絕，後來醫生即時減價表示可以打折收4,600元。《東張西望》「放蛇」打電話到診所，有職員也表示可以收費「三千到八千」出「免針紙」。之後《東張西望》派出幕後人員到診所「睇病」，醫生則以話敏感就可以出「免針紙」，也沒有表示要詳細檢查後才可以發出「免針紙」，說：「收你$350診金，豁免三個月，90日，$3,800。嗰個（豁免）就180日，$7,800。」還表示需要以現金或銀行過數方式邀交。

收咁貴。（《東張西望》截圖）

最後《東張西望》利穎怡及攝製隊表明身份到診所採訪，該名醫生即時發惡指罵《東張西望》攝製隊，說：「Bastard（混蛋），Get out of here！請你哋出去，我會報警。」之後還指着攝製隊說：「你哋班人係白痴，癲女人嚟。」還用手機拍下《東張西望》工作人員的樣貌。其後《東張西望》去信醫委會，醫委會則表示不會評論個別事件，並表示可以去信投訴。

醫生知道係《東張西望》之後即時發惡。（《東張西望》截圖）

好嬲。（《東張西望》截圖）