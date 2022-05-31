汪小菲爆前妻大S月索百萬食禁藥　「長期處方服用違禁藥物」

去年十一月大S徐熙媛宣布離婚，與汪小菲結束十年夫妻關係，隨即流言四起指男方婚內出軌26歲中國女星張穎穎。汪小菲在5月31日於微博發文否認婚內出軌指控，更大爆指「大S長期以他人處方服用違禁藥物」震撼全網卻隨即刪文，耐人尋味。

去年十一月大S徐熙媛宣布離婚，與汪小菲結束十年夫妻關係。（微博圖片）

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汪小菲留言指自去年2月回台大S就多次提出離婚，又否認自己婚內出軌：「期間因情緒問題的確出現過酒後失態，照片也為朋友所拍，在此向大家道歉」話鋒一轉竟將矛頭指向前妻：「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」

汪小菲控大S長期服用違禁藥物，不久刪文。（汪小菲微博）

一向疼愛汪小菲的大S媽媽知道前女婿言論後傷心痛哭：「我們是正常的家庭，哪來的違禁品？熙媛自從生兒子之後，癲癇復發，她長期吃抗癲癇藥，也因為壓力太大，她有吃醫生開抗壓力的鬆弛劑，這2種藥都是醫生開的藥，不是違禁品。」汪小菲說月付100萬給大S，S媽解釋：「這錢是拿來付小孩的生活費、教育費 ，不是單獨給熙媛的。」透露大S得知後相當痛心，又懇求汪小菲為了兩個小朋友留點口德。