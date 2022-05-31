汪小菲再否認出軌傳言　著名狗仔今晚9點將公開重大證據：有五位

大S徐熙媛去年11月宣布與汪小菲離婚，早前有傳言指男方疑早與26歲內地女星張穎穎婚內出軌，他昨日（30日）於微博發文再次否認婚內出軌的指控，表示一切是「子烏虛有」，又作出「大S長期以他人處方服用違禁藥物」的指控投放震撼彈，卻又隨即刪文，極度耐人尋味。著名台灣狗仔隊記者葛斯齊表明對汪小菲忍無可忍，今日（31日）開記者會表示決定於今晚9時公開所有汪小菲的出軌證據：「我包容他很久了，你說我子虛烏有，我就證明給大家看，汪小菲人生高峰就是這麼高，不要再騙大家了！」



著名台灣狗仔隊記者葛斯齊表明對汪小菲忍無可忍，今日（31日）開記者會表示決定於今晚9時公開所有汪小菲的出軌證據。（《新聞挖挖哇！》截圖）

汪小菲爆前妻大S月索百萬食禁藥 「長期處方服用違禁藥物」

葛斯齊稱汪小菲離婚之前至少有5個身處內地的女朋友，其中一個就是已被踢爆的張穎穎，而他手上亦留有證據。然而，亦有知情人士告訴葛斯齊其實有10位，當中包括內地和韓國的圈外和圈內人，但由於葛斯齊沒有照片，只知道名字和職業，因此不再作多解釋。

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他坦言汪小菲過去曾多次想求和，如今卻公開反擊爆料都是子烏虛有的，令葛斯齊深感不滿：「他現在已經漸漸承認張穎穎是他女朋友了，那他在有女朋友當中，又有其他五位，你覺得他要怎麼跟現在的女朋友交代？」他指出張穎穎曾經講過「汪小菲與很多女孩都有關係」，而女方講這句話的時間則跟他收到的爆料照時間點一樣，又耐人尋味表示：「汪小菲去年9月活得非常精彩！」

葛斯齊表示汪小菲去年9月未離婚前已經活得非常精彩。（大S@微博）

汪小菲連番發文後火速登上微博熱搜，甚至一人包辦了12項熱搜，葛斯齊笑言這就是汪小菲的人生高峰：「我自己也覺得很莫名其妙，我都很明顯地告訴你了，就是有五位，有五位的照片，連數字都敢講給你聽了，我連場地都敢講給你聽了，你還跟我講子虛烏有，真的對你做的事完全健忘嗎？不要再騙大家了！」

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