葉凱茵不捨愛兒留學紐西蘭　感觸落淚：佢中新冠我都唔喺佢身邊

無綫（TVB）藝人葉凱茵2002年參選香港小姐入行，入行後因多飾演秘書而獲封為「秘書王」。2019年葉凱茵於電視劇《金宵大廈》飾演媽媽「徐太」，戲中趙希洛奪去她的孩子、並偷取她作為媽媽的身份，令葉凱茵崩潰爆喊，其演技獲激讚，葉凱茵因而成功升級做「媽媽王」。她日前接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問，笑言應交由更年輕的妹妹接棒做「秘書王」。



葉凱茵憑《金宵大廈》由「秘書王」升級做「媽媽王」。（TVB節目截圖）

拍《金宵大廈》放下流產之痛

葉凱茵接拍《金宵大廈》前才剛經歷過流產之痛，監製慰問她的狀態是否適合演悲痛的媽媽，她說道：「我話我冇問題呀，其實我係已經平復咗啦。呢個係事實，我需要接受。因為我接受唔到呢，我係放下唔到呀。」

葉凱茵入行前任職秘書，她於2002年參選港姐，落選後簽約TVB。（TVB節目截圖）

曾因太緊張患上甲狀腺病

葉凱茵2009年與眼鏡商人郭家樑結婚，育有一子郭皓琛（Orson）。Orson現年11歲，現於紐西蘭留學，由爸爸照顧。葉凱茵自稱不是「虎媽」，但有緊張的特質，例如兒子做錯會「惡鬧」對方，又因太緊張而患上甲狀腺病，她說：「好似佢（Orson）以前好多病痛，我係潔癖上身啦，搞到個仔跌倒喺地下，隻手都唔夠膽掂。我老公就話太誇張啦，男仔嚟，你唔好咁啦！」

葉凱茵在李佳芯主演的電視劇《智能愛人》飾演虎媽。（TVB節目截圖）

思念愛兒感觸落淚

葉凱茵不捨兒子離開身邊，但有見兒子在國外生活幸福，她深信割愛是正確決定，她說：「其實真係好唔捨得㗎。為咗佢個將來、為咗佢好，都要忍痛㗎啦！咁當然有啲嘢都要犧牲，譬如我哋相處嘅時間、佢成長嘅過程，好似佢中咗新冠啱啱，我都唔喺佢身邊。係會唔開心嘅，但個仔過咗去讀書，反而令我冇咁緊張。」

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葉凱茵談起兒子時更一度感觸落淚，真情流露說道：「個仔真係我心裡面好緊要嘅一樣嘢。我想同我個仔講，希望佢喺紐西蘭最緊要係生活得開心健康，希望佢可以向住佢足球嘅夢想進發。同埋希望佢媽咪唔喺佢身邊照顧佢嘅時候呢，你就可以好開心咁成長，一有機會媽咪就飛過嚟，同你一齊。」

葉凱茵談及愛兒時一度感觸落淚。（TVB節目截圖）

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