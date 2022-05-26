Bob林盛斌分享出軌真人真事　識小三拋妻棄子最後下場淒涼

藝人林盛斌（Bob）出名是圈中愛妻號，與太太黃乙頤結婚15年育有三女一子，恩愛如初。日前Bob於YouTube個人頻道拍片，提出「丈夫對太太態度決定事業高度」的論點。他又分享友人出軌的真人真事，力證好好對待另一半才有美滿人生。



Bob和老婆好恩愛！（Instagram：@bob_lamshingbun）

Bob憶述，他有位朋友原本擁有一位陪他拼搏、捱過窮的妻子，兩人育有下一代，是外人看上去幸福美滿的家庭。但這位朋友卻認為結婚生子後，令他倍感負擔，無法做到想做的事。友人不斷埋怨妻子和孩子，與妻子關係疏離，隨後出軌再拋棄妻子。惟友人及後因無法負擔與小三一起前的各種使費而慘遭拋棄。這位友人與小三分開後2、3年都孤身一人、人財兩空。Bob曾勸喻友人：「老友記，小三又點可以同你元配老婆相比呢？」Bob認為友人元配陪他發展事業，才是他最忠心、有力的後援；而友人不斷抱怨反而令運氣變差。Bob又祝福友人可以獲得元配原諒，以及成功翻身。

Bob分享友人出軌的真人真事。（影片截圖）

Bob又提出第二個例子。他指另一位友人不斷抱怨妻子，而妻子日漸消瘦、樣貌憔悴。這位友人見後深知不能繼續下去，決定停止抱怨，開始欣賞、讚美、關心妻子，而妻子狀態愈來愈好，Bob說：「佢老婆肥返、靚返，成個人唔同哂，啲病痛唔見哂。」Bob表示，與另一半關係好才能獲得更好的事業、生活。

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