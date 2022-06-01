港台電視31《馭鮫記》上演人魚戀　任嘉倫真人被讚絕世好丈夫

港台電視31在國劇830時段，播出古裝奇幻劇《馭鮫記》，該劇由內地靚仔小生任嘉倫，夥拍電視劇流量女王迪麗熱巴主演，講述一段浪漫的人魚童話，劇中任嘉倫飾演的鮫人「長意」，戀上迪麗熱巴演出的御靈師「紀雲禾」，但在重重誤會下，令長意誤以為受到背叛，變成冷漠如雪的北海之王，二人能否有情人終成眷屬就留待觀眾自己追劇。現實中的任嘉倫，比起劇中的長意，才真正是不折不扣的暖男，在事業高峰時更公布婚訊，至今育有一子，被讚是真男人、好爸爸。

《國劇830：馭鮫記》

播映詳情：2022年6月1日至29 日 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）

長意後來遭到紀雲禾背叛。（劇照）

迪麗熱巴在劇中飾演美艷絕倫，法力高強的御靈師紀雲禾，但千方百計也未能馴服鮫人長意，在日夕相對之下，一人一魚漸生情愫，更打破世俗眼光而相戀，但一段浪漫愛情故事，卻在萬花谷主的詭計陰謀下，令長意誤以為被背叛，雲禾跟長意相愛相殺，互相傾軋，悽美虐心，在內地播出時令不少女觀眾看得眼濕濕，為這段難關重重的人魚戀，付出無數眼淚，更紛紛嚷著要加碼開拍續集。

長意看著戀人離開，虐心對白惹哭了不少劇粉。（劇照）

不少女觀眾都會為長意的深情而動容，但原來主演的任嘉倫，才是真正的絕世暖男，今年33歲的他，早在拍攝《大唐榮耀》、《錦衣之下》已經爆紅，帥氣俊朗，霸氣高冷氣質，俘虜了不少女粉絲，最令人意想不到，是他在事業高峰，於2017年宣布婚訊，跟相戀5年的女友聶歡拉埋天窗，完全無懼掉粉，翌年更公開孩子照片，宣布當上爸爸，他的真男人行徑，更獲得粉絲支持，讚他是好丈夫、真男人。

+ 4

任嘉倫人前人後，也是出名的愛妻號，除了出席活動也會戴著婚戒外，跟其他女星可謂零緋聞，試過拍攝綜藝節目，要跟女嘉賓拖手，但他只是拉著對方袖子，被讚是「禮儀之手」，任嘉倫一言一行也給與太太最大尊重，證明人紅確是有道理。