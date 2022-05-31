逝者代言人｜法醫親解1999年公仔藏屍案　對死者頭顱被烹煮感惋惜

人死後隨著腐化，是否真的塵歸塵、土歸土，最後灰飛煙滅？法醫到底憑什麼來拼湊出死者生前的經歷，從而找到最接近死亡的真相？J2節目《逝者代言人》邀請了全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，親自講述駭人聽聞的「Hello Kitty藏屍案」。

轟動全港的「Hello Kitty藏屍案」於1999年發生，案中23歲女死者樊敏儀因錢債問題，遭多人禁錮於尖沙咀加連威老道一幢唐樓單位內，禁錮期間被迫飲尿、食屎、嚴重毆打和燃燒身體，其後傷重死亡。受害人死後被肢解、烹屍，而被烹煮過的頭顱更被塞進一個美人魚造型的Hello Kitty洋娃娃頭部位置內，其餘軀幹不知所終。

「Hello Kitty藏屍案」於1999年發生，案中23歲女死者樊敏儀因錢債問題，遭多人禁錮於尖沙咀加連威老道一幢唐樓單位內。（節目畫面）

受害人的頭顱更被塞進一個美人魚造型的Hello Kitty洋娃娃頭部位置內。（節目畫面）

梁法醫表示當時參與案件時本著平常心，因為入行時都料到遇上的案件情況都會比較惡劣。談到看到受害人的頭顱時，表面已經沒有肌肉，沒有下顎，只剩下兩隻牙齒。這宗案件令梁法醫感到惋惜的，就是頭顱有一點黑色的東西，才知道頭顱是被烹煮過，而黑色點就是被燒焦的痕跡。

梁法醫對死者頭顱被烹煮感惋惜。（節目畫面）

由於頭顱被烹煮過，軀幹亦不知所終，法醫難以抽取DNA，加上沒有生前DNA記錄而無法進行任何比對。經過幾番調查後，警方鎖定了一位失蹤女士的身份，最後法醫以「相片重疊法」，再以該失蹤認識的照片去比對，來確認受害人的真正身份。提到相片重疊法，梁法醫透露香港首次使用這個方法來確認死者身份的，就是發生於1982年「雨夜屠夫」林過雲案件。

逝者代言人｜林過雲肢解4女製性器官標本 法醫靠照片揭破案關鍵

「Hello Kitty藏屍案」除了案件令人心寒，無論在揭開案件的經過及審訊過程都傳出不少靈異事件。梁法醫透露，兇案發生一個月後，一名被判入女童院的13歲女童，即其中一位兇手的女友，竟然向社工表示每晚都發相同的惡夢，指夢中死者的怨靈向她索取頭顱，更不斷重複：「畀返個頭我啊！」，才將兇案揭發。

與審訊案件法官阮雲道分屬好友的梁法醫透露，在法庭呈交Hello Kitty公仔頭讓陪審團看的時候，公仔頭在庭上呈交到那個位置，燈都會離奇地閃。連審訊過無數案件的阮法官都直言從來未遇過類似的事。

梁法醫頭顱案件傳出不少靈異事件。（節目畫面）

提到人體什麼部位最難消失，梁法醫表示頭骨、頭髮、指甲及牙齒，基本上都能保存很多年，不過除了牙齒之外，其他都只能抽取到少量DNA。牙齒非常堅固，可抵受1400度高溫及燃燒6小時才會有變化。另外，牙齒亦能推斷出逝者的年齡、性別及種族。

被問到入行多年，是否曾遇過一些比較深刻的經歷，梁法醫直言初入行時比較震撼，更憶起1992年在澳洲受訓時，碰巧遇上維也納航空的航班，由香港飛往曼谷的飛機，在曼谷上空爆炸，遇難人數多達五十多人。當時初出茅廬的梁法醫就去到當地進行鑒證工作，因發生過爆炸，飛機墜落，屍體根本不可能透過面容辨認，而那次處理空難事件對自己來說創傷很大：「創傷是因為我經驗不夠，當時遇難者的家屬都在哀求我們，對著我們哭，希望能盡快處理工作。」另外，2004年南亞海嘯，自己在發生海嘯數年後去了泰國負責調查工作，人生首次看到海嘯造成毀滅性的災難，而感到人類的脆弱，更因處理海嘯案件而留下心理陰影不敢潛水。