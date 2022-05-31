72歲黎彼得病癒精神爽利亮相TVB　病中被迫聽話：嫖賭飲吹戒晒！

72歲著名作詞人黎彼得（Peter）去年接受「通波仔」手術而被無綫（TVB）勒令休息，至今不復出現在TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中。黎彼得接受《香港01》訪問時曾透露不願再向監製和曾勵珍（珍姐）主動要求復工，更爆粗說：「又搖尾乞憐？咪X啦！」



「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻在劇集《愛回家之開心速遞》中，組成「大四喜」。（林迅景攝）

雖則與TVB戲劇科關係冷淡，惟黎彼得近日仍上鏡接受TVB娛樂新聞台訪問。黎彼得病癒後氣色紅潤、精神爽利，他笑言：「多謝醫生醫我啦！」問到病中的他是否消瘦不少，黎彼得說：「瘦又唔瘦，不過又係年齡問題啦！去到咁上下年紀呢，就要派彩㗎啦，睇吓你以前私生活究竟檢唔檢點，正常啦！」

黎彼得近來精神不錯。（訪問截圖）

黎彼得自言已十分幸運：「（體重）都唔好增加啦，肥又死，瘦又死。總言之都係臉色好囉。以前老人家都有幾聲咳，好彩我冇，都好好彩㗎啦！托賴托賴。」他又透露已戒掉所有壞習慣：「而家被迫聽話囉，其實個心都囉囉攣㗎，都好想咩㗎！但而家嫖賭飲吹戒晒嚕！」

黎彼得病中獲黃宗澤（Bosco）送上暖意，他大讚對方待人好又孝順，是「值得發達嘅人」。雖然二人並無正式上契，但黎彼得不介意認對方做契仔，他說，「佢同新聞界講過話認咗我做契爺嘅，我與有榮焉啦，有個咁好嘅契仔。」

同於《愛·回家》演員陳浚霆亦有對黎彼得噓寒問暖，黎彼得直認與陳浚霆媽媽熟稔，稱讚對方家教好，「有個咁嘅仔不得了。」他重申如今是半退休狀態：「有得做固然好啦，循序漸進，又唔好捱啦，唔好用個捱字，有個寄託啦！」

《開心速遞》拉大隊為「紅衫魚」蘇韻姿慶生，餐廳更望到維港夜景。（上排左至右）周嘉洛、馬貫東、滕麗名、監製林建祥、吳偉豪。（下排左至右）陳浚霆（飾風少）、單立文、壽星女、劉丹、呂慧儀。（IG圖片）

問到是否與TVB關係破冰，黎彼得接受《香港01》訪問時表示是綜藝部邀請他，他說：「因為我是雙重身份，是藝員也是作詞人，接受訪問時嘉賓，而找我的人是綜藝部經理，唔關劇組事。」黎彼得坦言仍有與《愛·回家》監製林建祥茶敘，問席間有否談到幾時重回劇組，他說：「多情偏遇無情者，惟有江湖再見吧！」珍姐方面則指：「不見也罷，不欲再吃閉門羹。」

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