紅丹心︱姜漢娜花12年擺脫「萬年女二」　曾3次與王大陸傳緋聞

由李準、姜漢娜和張赫主演的《紅丹心》現正熱播，香港劇迷亦能在Disney+同步追看。當中飾演「劉貞」一角的姜漢娜除了美貌出眾外，她的精湛演技也讓人另眼相看，可是原來背後她花了12年才擺脫「萬年女二」之名。



姜漢娜花12年終於擺脫了「萬年女二」之名。（劇照）

1989年出生的姜漢娜今年33歲，5歲就開始學芭蕾舞的她原本打算成為舞者，可是練習10年後發現有所限制。幸好在高考前對演戲產生興趣，於是姜漢娜考上了韓國中央大學表演系，並於2009年以獨立電影《最後的回家路》正式亮相。可是出道後，姜漢娜儘管有美貌但知名度卻不高，幾年來一直擔任配角或咖啡店女職員等的綠葉閒角。

姜漢娜自小學習芭蕾舞，原先打算成為舞者。（網上圖片）

未知是否因清純女演員市場已飽和，姜漢娜於2013年以一身破格禮服現身《釜山國際電影節》後馬上成功突圍而出。雖然即晚登上了亞洲各國熱搜，但露股的行為卻迎來不少批評聲音，姜漢娜亦沒有因此而爆紅，甚至成為了她的黑歷史之一。面對批評姜漢娜一於少理，2015年她更大膽接拍韓版《色戒》之稱的《情慾王朝》，希望以演技及可塑性說服觀眾。當時姜漢娜曾被問到有大量裸露鏡頭，但她表示為了拍戲的話絕對能夠犧牲，專業的一面終獲讚。

姜漢娜曾以破格的露股裝現身紅地氈，甚至一度成為了她的黑歷史。（dongA.com）

姜漢娜大膽接拍《情慾王朝》，希望以演技及可塑性說服觀眾。（劇照）

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其後姜漢娜出演過《月之戀人－步步驚心：麗》、《認識的妻子》和《Start-Up：我的新創時代》等人氣劇，雖然並非擔任第一女主角，但她的表現已逐漸獲觀眾認證。駕馭了性格不同的角色外，人氣也上升不少。通過《月之戀人－步步驚心：麗》，姜漢娜更與IU成為了好姐妹，兩人不時私下約會，IU亦會形容她是繼劉寅娜後的「二婆」。

通過《月之戀人－步步驚心：麗》，姜漢娜與IU成為了好姐妹。（網上圖片）

姜漢娜出道以來曾三次與王大陸傳緋聞，二人2016年合作內地網絡劇《鬼吹燈之牧野詭事》認識，分別於2017及2018年，三次於日本、台灣及梵蒂岡拍到約會照，但兩人始終否認。2019年姜漢娜曾於《Running Man》自爆一年情完，剛好男方亦爆出有新歡，比較時間的吻合度，讓這段疑真的誇國戀更有可信性。

姜漢娜三度與王大陸傳緋聞，但二人從未沒有認愛過。（網上圖片）

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