《紅丹心》登韓劇話題排行榜TOP 3　宮廷虐戀劇必睇4大看點

由李準、姜漢娜和張赫主演的韓劇《紅丹心》成功登上韓劇話題排行榜TOP 3， 劇集圍繞住朝鮮君李準為了奪回權力，決定掙脫長久以來的枷鎖，對一直以來的打壓者左議政張赫進行報復。可是邁向目標時，李準卻在宮中遇上了心愛的姜漢娜，計劃被打亂，觀眾都好奇他會否為愛人放棄。



《紅丹心》編劇成功把權鬥和愛戀揉合，突破典型宮廷虐戀框架。（劇照）

必看第一點：突破典型宮廷虐戀框架

《紅丹心》韓劇話題度持續飆升，在於編劇成功把權鬥和愛戀揉合，在宮中的暗戰中加入虐戀故事，令劇情更立體。對於李準會犧牲權力保護愛情，還是相反，觀眾看得更津津有味！

張赫高深莫測的演技獲得一眾影迷大讚。（劇照）

必看第二點：宮廷鬥爭內心戲考演技

《紅丹心》內精彩的明爭暗鬥的內心戲，全賴一眾演員的精湛演技。其中張赫高深莫測的演技獲得一眾影迷大讚，他得悉姜漢娜真正身份後故作鎮定的表現，即使處於下風，但仍像保留一手，看得大家拍手叫好。

李準與姜漢娜演出最痛苦虐戀，劇迷也感到心痛不已。（劇照）

必看第三點：李準、姜漢娜演出最痛苦虐戀

李準和姜漢娜雖然相戀，卻因王室的枷鎖而不能相戀。姜漢娜為了愛情，決定犧牲自己幫助李準對付張赫，但李準又不忍愛人痛苦，最終決定放棄大計，二人在橋上擁吻一幕令人心痛。

《紅丹心》採用實境拍攝，重現古裝宮廷美境。（劇照）

必看第四點：唯美實境拍攝 重現古裝宮廷美境

除了演技和劇情外，《紅丹心》的畫面也是劇迷一大享受之一。劇集自開播後已因細膩和唯美的畫面引熱議，媲美電影製作外，亦充滿浪漫詩意。導演在拍攝也用了不少隱喻手法，例如以棋子代表朝廷官員，令整套劇的意境更有層次。

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