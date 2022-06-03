MIRROR演唱會｜前夫宣布8月閂Group　怒轟：當鏡粉係ATM係水魚

人氣組合MIRROR將於7月25日起舉行首個紅館演唱會，12場演出遠遠未能滿足各界需求，贊助商抽飛，以至日前於城市售票網以實名制公開發售，玩足11小時大批鏡粉無功而還。坐擁35.5萬「前夫」的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，版主宣布8月將永久關閉群組並怒轟：「當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛。」

MIRROR演唱會門票一票難求，粉絲們多次撲飛相當不滿。（網上圖片）

去年7月成立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，成為一班「前夫」圍爐分享太太女兒迷上MIRROR的生活日常，轉眼間已有35.5萬會員。版主6月2日晚宣布：「我對今次Mirror演唱會嘅安排感到極度不滿，為此，我宣布將會於Mirror演唱會後永久關閉『我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組』。感謝各位喺呢一年時間嘅關注及支持，同埋我兩位有咩事都撐我嘅Admin。」

去年7月成立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，成為一班「前夫」圍爐分享太太女兒迷上MIRROR的生活日常，轉眼間已有35.5萬會員。（FACEBOOK截圖）

自演唱會開始撲飛，「前夫」們都心力交瘁，版主痛斥主辦方玩得太盡當鏡粉是「水魚」：「你地而加係將鏡粉對Mirror嘅愛綁架，你當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛。各位演唱會嘅主辦單位，你地係咪真係以為d鏡粉個個都幾億身家？我地成日鬧黃牛，你地就自己做大黃牛，唔洗驚，今次實有人睇架，下次？唔知嚕。」近4萬會員紛紛讚好支持版主決定。

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