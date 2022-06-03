湯洛雯爆疫情後考慮同馬國明結婚：佢T恤牛仔褲簽紙都OK

靚湯現身結婚節擔任頒獎嘉賓。（葉志明攝）

湯洛雯（靚湯）以及MC張天賦今日（3/6）現身會展出席結婚節活動，席間，靚湯提到希望自己的婚禮是「細而精」、和最親密的朋友一起慶祝、簡化所有程序，可以集中分享一對新人的開心喜悅。靚湯指婚禮是為了回憶，而不是一個騷，更笑言與馬國明已有共識：「佢T恤牛仔褲簽字都OK！」

靚湯夢想中的婚禮是簡而精。（葉志明攝）

靚湯接受《香港01》訪問時表示，有心理準備今日會有很多人問及結婚的問題：「今日結婚節，嚟之前都知大家會focus呢個問題，大家都係用戥我開心同祝福嘅方法問我，所以都OK。」她亦透露夢想中的婚禮：「想有一個好簡單，全部最close嘅朋友、親戚，每一個嚟嘅人，我都可以同佢interact到。唔係一個好大嘅婚宴，嗰晚發生咩事都唔知，所以希望係玩得開心嘅一晚。」

湯洛雯馬國明公開戀情後，不時傳出婚訊。

活動上，主持問到靚湯何時會搞婚禮，她回答「快㗎啦、快㗎啦」。靚湯說疫情過後開始考慮結婚問題：「可以討論下呢件事，但確實嘅內容或者點樣真係未有，真係有呢個決定會同大家講。」很多女孩子都會幻想心中夢寐以求的婚紗，靚湯卻說：「着晚裝唔係好好玩，因為條裙好重又好緊，個肚窄得好緊，長期挺胸收腹好攰。如果係我婚禮，希望係輕晚裝，可以活動自如同賓客玩得開心啲。」

日前，TVB藝人麥皓兒於IG發文哭訴，拍攝TVB新劇《下流上車族》時，疑被收音師非禮。靚湯說不太清楚事情，亦不方便評論，問到有否曾遇上類似事情，她說：「咁耐以嚟拍劇，公司嘅幕後人員都非常專業，全部都冇呢啲問題，好專業。」