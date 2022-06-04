十八年後的終極告白2.0｜27歲鄧卓殷演活學生妹　網民讚似13歲

《十八年後》自開播後，焦點一直集中在三位女主角-譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛身上，更有網民留言表示希望譚凱琪與趙希洛鬥瘋癲。觀乎劇情發展，趙希洛（Candice）飾演的宋慧琪（Joyce）暫時尚算「正路」，之前兩集的演技更是讓人眼前一亮。因為連環遭受小產打擊，趙希洛留院期間哭了又哭，先是對著老公Jason（陳山聰 飾）「欲哭無淚」兼自責的問道：「BB明明佗得好地地，點解突然之間冇咗…係咪我做得唔好…」再來情緒Level Up，掛著兩大行淚水走上醫院天台企跳：「我真係接受唔到呀！我發夢仲見到我哋個BB，佢喊得好慘，好想抱佢，但我抱唔到佢…」

連環小產，真係女人最痛，趙希洛展現超強喊戲。

不少網民對於Candice天台喊戲直呼印象深刻，大讚演繹有層次。Candice及後在社交網上載拍攝花絮照，並透露原來為了該場戲喊足4.5小時！Candice事後受訪時坦言兩場喊戲均做足功課，與教戲老師討論了不少細節位：「每一種痛嘅演繹方法都有好大分別，好感恩大家有留意到。每場喊戲我都分咗唔同嘅程度，因為每個人就算經歷同一件事，未必每次嘅哀傷都係一樣。」由於Candice的「癲婆」演出太深入民心，網民期待她再登「癲」峯，對此監製王偉仁笑言Candice該兩集演出只是「小菜一碟」，隨著劇情發展她將延續「瘋狂的血」，帶給觀眾前所未有的官能刺激：「大家應該從來冇見過咁嘅趙希洛。」

趙希洛演呢場天台戲時入晒戲，啲眼淚控制唔到係咁流落嚟。

昨晚一集亦有新角色登場，便是飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤的鄧卓殷（Amber）。雖然Amber已年屆27歲，飾演與真實年齡相差13年的學生妹卻零違和，日前Amber在社交網上載劇照，獲不少網友畀Like留言：「唔似14歲，似13……」、「嘩~巧似未成年少女呀。」Amber受訪時分享扮演學生妹心得：「會觀察表妹平時嘅舉動同埋語氣，第二睇完劇本後唔好諗得太複雜，因為小朋友比較直率。」另外又分享三大貼士，就是空氣劉海配鬢辮以及校服，Amber笑言：「著住校服之後即刻覺得自己係學生，好幫到入戲！」Amber又謂難忘龔嘉欣對她的照顧：「有一場情感戲，嘉欣捉住我對手講番我哋戲入面嘅處境，即刻幫到我入戲，啲眼淚衝出嚟，好感謝有佢。」

飾演龔嘉欣妹妹沈曉彤的，竟是27歲鄧卓殷，演14歲學生妹零違和感，童顏冇得輸。

鄧卓殷邊似27歲呀…