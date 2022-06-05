陳少霞再婚成8億貴婦養尊處優　作客闊太豪宅曬翡翠鑽戒盡顯貴氣

現年45歲的陳少霞在2016年與身家8億兼有「中國法拉利之父」之稱的李文輝再婚，婚後榮升做「8億闊太」的她安心做幸福少奶奶，養尊處優。早前陳少霞到闊太彭關麗雯（Carman）家中聚會，相中所見Carman在自家豪宅招待兩位好友，身穿綠色衫襯花花裙的陳少霞，一頭烏黑濃密的長髮，手上的翡翠鑽戒分量十足，盡顯貴氣。三人把酒言歡，又一起到花園賞花，相當盡興！



闊太彭關麗雯（Carman）（左）在自家豪宅招待兩位好友。（微博@Carmankwan）

曾因拍攝《鹿鼎記》而被譽為「最美雙兒」的陳少霞，在2000年閃嫁澳籍華裔富商後息影，並先後誕下兩女，但2006年前夫因生意失敗破產，她曾傾盡所有儲蓄支持對方，但兩人終在2008年離婚收場，去年陳少霞在TVB節目《緣來自咖啡2》中提及這段失婚經歷：「離婚後，我由經濟狀況頗好變成一個咩都無晒嘅人，仲要自己照顧兩個小朋友，嗰個階段我係唔知自己點解會搞成咁，感覺好茫然。嗰段日子係唔易跨過，但好在自己性格樂觀、易滿足。」

去年陳少霞在TVB節目《緣來自咖啡2》中罕談失婚經歷。（陳少霞Facebook）

而陳少霞的前夫更在2012年病逝，陳少霞要獨力照顧兩個囡囡，期間她不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，經濟狀況一度拮据，一家人要搬入天水圍公屋居住。為了養家，陳少霞曾做過地產經紀，可惜不成功，後來轉行賣珠寶，反而學到不少：「拍劇帶畀我嘅名利係好多，但做藝人係辛苦，跌落嚟之後我要照顧小朋友，先明白原來搵工係咁艱難，因為以前咩都有人幫我安排好晒。」幸好陳少霞後來在教會認識現任丈夫，李文輝對她十分愛護，婚後陳少霞再誕下一女，現時一家人住在有私人花園、自家小農莊、坐擁無敵大海景的獨立屋，生活幸福美滿！

陳少霞在2016年與身家8億兼有「中國法拉利之父」之稱的李文輝再婚。（視覺中國）