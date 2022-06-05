萌探探探案2 | Angelababy問自己與楊冪誰更靚　網友：王鷗尷尬嗎

Angelababy（楊穎）最近曝光度頗高，不止有真人騷《奔跑吧10》熱播，另一個常駐綜藝節目《萌探探探案2》也於上周開播，相關話題不斷。



Baby最近曝光度頗高。（微博@萌探探探案）

在最新一集的偽裝者環節中，Baby教宋丹丹模仿自己的聲音，打電話問好友張大大自己和楊冪誰更漂亮，想不到對方高情商答道：「楊冪和你的話，各自都有各自的缺點，也不是說誰比誰漂亮。」其實Baby與楊冪私交甚篤，兩人眾多好友上節目時，總是會被問及「楊冪和Angelababy誰更好看」，而楊冪也曾公開回應過這個問題，表示楊冪美，大家說這個就不會得罪任何人了。

然而，意外引起網友關注的是坐在旁邊的王鷗，「某人不尷尬嗎，在旁邊」、「王鷗低頭不語」、「只有我關心旁邊的《夜光劇本》女一號會不會尷尬嗎」等。

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事緣當年她王鷗與劉愷威拍攝《莽荒紀》時，被曝光曾在酒店共處一室幾小時，男方回應是看劇本，但輿論並未就此平息，導致王鷗背負「小三」罵名，事業一度受影響，事件亦因此被稱為「劇本門」。事後，爆料者卓偉澄清視頻是假的，劉愷威並沒有出軌王鷗，他是想以這樣的方式，逼劉愷威承認與楊冪離婚的事實。而去年王鷗通過參加大熱綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》令觀眾對其好感度回升，劇集與綜藝也逐漸增多，人氣提升不少。

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