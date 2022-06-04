夏娃的醜聞 | 徐睿知新劇充斥暴力狗血場面　網友：Penthouse 2.0

32歲韓國女星徐睿知2020年憑藉與金秀賢合作劇集《雖然是精神病但沒關係》打開知名度，其後被爆無禮貌、霸凌、假學歷、情感控制男友等負面新聞，爭議不斷。沉寂兩年後，她近日以19禁新劇《夏娃的醜聞》回歸，首集收視3.644%，第二集升至3.700%，成績不俗。



徐睿知相隔兩年再拍劇。（劇照）

劇集講述徐睿知利用一場精心策劃13年，兼賭上自己人生的復仇，揭露韓國0.1%上流財閥家中發生的2兆韓元離婚案內幕，最終導致家族崩塌，以及她與兩個男人的愛情故事。當中引起觀眾熱議的，莫過於徐睿知為勾引男主角朴秉恩，故意讓其目睹她與劇中老公張鎮旭在休息室的激情畫面，實際上，劇集由開篇到第二集結尾，充斥了不少血腥、暴力及狗血場面，譬如政界和金融界最有權力者的獨生女韓素拉（裕善飾），即徐睿知殺父仇人的女兒，蠻橫跋扈，心高氣傲，不可一世，非常畏懼父親，與老公沒有正常的夫妻生活，以身邊的保鏢為性伴侶等，令網友直呼「Penthouse 2.0！」

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點擊下圖睇徐睿知在劇中休息室激情一幕：

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徐睿知飾演的李拉艾雙商俱高，把握全局，一切皆在掌握之中。她將目標鎖定為裕善與她老公姜允謙（朴秉恩飾），故意製造他們女兒與同學之間的衝突，挑起裕善與其他家長的矛盾，坐收漁翁之利。面對朴秉恩，短短三招心理戰術便令其欲罷不能，首先以一段火熱的Tango引起朴秉恩注意，在跳舞期間不停以眼神攻勢，勾得他魂不守舍；第二，落台後，徐睿知故意與朴秉恩擦肩而過，丟下手鏈，後又攜老公與朴秉恩夫婦打招呼，期間在朴秉恩拎酒杯時，以手指輕觸對方，更讓對方目睹與老公的激情過程，看得到摸不到，激起朴秉恩慾望；第三，徐睿知利用工作便利，逐步接近朴秉恩，對方將她跌落的手鏈送回，徐睿知假裝戴不上，讓朴秉恩自己開口幫忙，這一接觸，記憶立即浮現，之後又投其所好，藉班多鈕手風琴（Bandoneon）拉近雙方距離，喚醒男方過往記憶，再用音樂背後的故事引導，暗指男方被財閥外父掌控，提醒他要自己獨大，與外父抗衡……這時的朴秉恩已徹底淪陷，直接當妻子是徐睿知，以此洩慾。

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而在下一集中，徐睿知與朴秉恩已有了進一步發展......