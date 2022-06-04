90婚介所 | 鍾欣潼曾被情感控制　透露以前渴望被愛：一直在追求

阿嬌鍾欣潼今年第二度加盟戀愛真人騷，為《90婚介所》擔任見證官，每集都會分享不少個人戀愛經歷，無論性格抑或對感情的態度，都受到網友盛讚，成為熱話。



阿嬌很適合擔任戀愛真人騷的嘉賓。（微博@鍾欣潼）

最新一集中，談及戀愛中的困擾，阿嬌坦言曾經遭遇情感控制：「就是PUA（情感控制）我。感覺我就是很弱，一直把我壓低。他建立那個形象，就是有個框架：他應該是帥的吧，他好像是事業成功，他應該有很多女生喜歡的吧。」即男方不停灌輸完美形象，令阿嬌已經無辦法去判斷：「那個時候還年輕，因為我是個藝人，他逼迫我譬如打高爾夫球，你要穿正式一點，還有就是平時你不能穿這個，不能穿那個，但是我是個藝人，他對他其他藝人朋友也沒有這個要求。反正就覺得很不公平。」除此之外，她自認很容易受騙：「因為其實我是缺愛，我是單親家庭長大，我一歲的時候爸爸就走了。」對此，幾位觀察嘉賓都表示，要避免這樣的事發生，就需要建立獨立人格，「要自愛！」阿嬌直言，「以前我覺得就是我好想得到人家給的愛，得不到，就是一直追求這個事情，現在我發現，不需要，就是沒有必要，我就自己愛自己多一點就好了。」

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這段說話引起不少女生共鳴，網友都很心疼阿嬌：「靚女gill一定要多愛自己」、「真的有點慘」、「姐姐對自己好一點」等。