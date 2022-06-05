《尚食》何瑞賢外貌高質過吳謹言　劇集姊妹作直接升呢女主角

吳謹言和許凱主演的內地劇《尚食》，掀起了一片煲劇熱潮，觀眾均希望二人能有情人終成眷屬，彌補在《延禧攻略》的遺憾，而宮廷鬥爭戲女主角身邊，例牌有位好姊妹，在劇中由何瑞賢演出的尚食局小宮女殷紫萍，跟吳謹言不打不相識，論顏值比起女一半點也不遜色，她的時裝look更被指撞樣韓國女團BLACKPINK的Lisa，在劇中相當搶鏡。

何瑞賢在《尚食》飾演殷紫萍。（影片截圖）

吳謹言跟何瑞賢在劇中是好姊妹。（影片截圖）

內地劇《尚食》講述小宮女姚子衿(吳謹言飾)在皇宮廚房開始奮鬥，一步步踏上皇后之路，在尚食局姚子衿有位好姊妹殷紫萍，出身寒微，跟子衿共同努力，彼此鼓勵，睇戲碼都知將來二人會分道揚鑣，甚至成為敵人。27歲的何瑞賢，以第一名考入北京電影學院，外貌冷艷，超模身材，出道後演過電視劇《以家人之名》，她的時裝造型更被指激似韓國女團BLACKPINK的Lisa，現時在金牌製作人于正旗下，受到力捧，在《尚食》中的紫萍多次撞板，也是由子衿解救，成為繼吳謹言後，第一重戲分的女角，絕對要留意她的演出。

何瑞賢撞樣BLACKPINK成員Lisa。（微博圖片）

+ 8

《尚食》女配角何瑞賢及王楚然也成為網民焦點，尤其是于正旗下的何瑞賢，在新劇《珍饈記》中升呢擔正做女主角，不過由於角色造型、故事背景跟《尚食》如出一轍，直接取代了吳謹言，擺明獲得力捧，星途無限。

同場加映韓國美女申才恩靚相：