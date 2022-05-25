尚食 |「傅瓔CP」續前緣搶收視　吳謹言爆許凱片場機不離手

由許凱和吳謹言主演的內地劇《尚食》正在TVB（無綫）熱播中，《延禧攻略》的「傅瓔CP」再續前緣，勾起不少電視迷回憶。而播出一周後劇集收視達18.4點，比起同時段剛播畢的《食腦喪B》上周錄得15.5點收視有明顯回升，可見觀眾是對他們有期待感。而在劇集中有不少感情戲的他們，拍攝一幕洗腳戲時在鏡頭的畫面相當甜蜜﹑舒服，原來鏡頭後的反差感相當大，非常好笑。

許凱﹑吳謹言再合體勾回憶 。（《尚食》微博圖片）

在劇中許凱飾演的是皇太子朱瞻基，因為尚食局宮女姚子衿（吳謹言）一次在其書房為他填補更換紙張，令他開始芍她有好感，進而二人開始產生感情。在該段感情開始萌芽的時候，有一場戲份是講述吳謹言準備好一盆熱水為許凱洗腳，在鏡頭前他展現一副特別舒服的感覺，整個畫面相當甜蜜，沒想到原來在鏡頭後劇組準備的這一盆熱水是非常熱，所以在拍攝時他一度熱到忍無可忍，雙腳浸在盆內不到十秒鐘就已經大喊起來：「呀…太燙了，等一下。」令到吳謹言都笑場：「太燙了吧！」，果真做演員絕不簡單，為了畫面只好忍讓。

拍攝洗腳戲鏡頭前顯得舒服。（影片截圖）

鏡頭後原來這盆水非常熱。（影片截圖）

另外，在劇中可見許凱的言行舉止相當英姿颯颯，原來在拍攝的背後他的日常狀態就會回到最真實的大男生模樣。吳謹言在節目《尚食有點芒》玩遊戲的時候，就模仿許凱在拍攝時電玩不離手的動作，透露他在拍攝空檔期間都在玩電玩，待正式開機拍攝時就將電玩藏在檯下，隨即就回到人物狀態上，轉換的心態特別快，而他這個在片場的愛好，引起吳謹言注意，所以令她記憶深刻。

吳謹言模仿許凱。（影片截圖）