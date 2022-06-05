荃灣豬肉檔威威承諾日後除口罩見粉絲　想涉足幕前︰係大家支持我

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（威威）今日（5日）於荃新天地舉行生日粉絲見面會。威威說道：「未試過咁大嘅生日會，咁多人為我慶祝生日。」他即席烹調「愛心香煎豬肉扒」，又指生日願望是「祝大家身體健康，多謝咁多威威豬同我慶祝生日。」非常識冧粉絲。台下有粉絲不時大嗌：「我愛你威威」，氣氛高漲。



劉宋威（威威）今日（5日）於荃新天地舉行生日粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

威威接受《香港01》訪問，他沒想到竟有逾百粉絲到場，大感驚喜：「冇諗過可以一次過見到咁多威威豬。」又承諾疫情稍緩後會除口罩與粉絲相見。

威威承諾疫情過後會除口罩見大家。（梁碧玲 攝）

威威透露有意涉足幕前，並有興趣拍電影及電視劇，但他仍會繼續從事「豬肉切割員」這份工作：「每一日都會返去巡視業務，同時安排穩定啦，我就會做返自己應該做嘅嘢，之後會再返舖頭打點一切。」工作接踵而來，威威稱太太十分支持他，問家人有沒有到場，他笑指：「你搵到佢哋咪知囉！」而威威仍希望撥時間陪伴小朋友。

威威台上烹調「愛心香煎豬肉扒」。（梁碧玲 攝）

有人認為威威只是一時熱潮，對此威威則認為：「冇話虛唔虛火，只係大家支持我，畀個機會我做我想做嘅嘢。」他重申並非公司刻意捧紅他：「都係一個街坊影咗張相片，同埋網上宣傳。即係都係公司幫我睇吓我想點樣做，冇話公司幫我做任何嘢。」