余德丞一入TVB因太有主見得罪人：監製覺得你好似想做埋導演咁

余德丞（Dickson）5月宣布離開無綫（TVB）回復自由身，近日他受邀上YouTube頻道「FHProductionHK」接受訪問。余德丞憶述剛入TVB之時，因不時提出對節目的意見而得罪人，他說：「一入去我就做兒童節目啦，半年一年嗰啲呢。我都已經好似大佬咁喺度行㗎啦！『呢樣嘢會唔會咁樣好睇啲呢、咁樣舒服啲呢？會唔會啲人其實鍾意睇呢啲呢？』監製都覺得，咦你咁多意見，好似已經想做埋導演咁㗎啦......為咗件事靚而去做好多嘢，但好多人都覺得，關你鬼事咩？你唔使做呢啲嘢啦！」



余德丞在YouTube拍片宣布離巢TVB。（影片截圖）

雖則余德丞自認得罪不少人，但他在TVB 8年間可說是平步青雲，今年初升任男主角，主演電視劇《青春不要臉》。余德丞憶述當初完約後，有一、兩個月都感不安而難以入眠，但到了33歲，余德丞希望有新嘗試，他說：「真係要再續一張約，可能就係N年啦！你呢個時候去到呢個歲數，你再唔行出呢一步，可能就冇機會。」他形容掙扎過程是「九死一生」：「你喺懸崖，嗰條友殺到埋嚟，你都要跳㗎啦！你跳可能九死一生，但至少有一生。」

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等人主演的《青春不要臉》。（影片截圖）

主持「熊仔頭」問備受重用之際突然離去會否不妥？余德丞則認為：「我簽嗰張長約係6、7年前㗎啦喎，佢畀得錢我，我都係有做嘢㗎嘛！咁當然大家都有付出㗎嘛。我每年都好勤力工作㗎！某程度上都係合約條款嚟，冇辦法啦，真係合約到期。方丈唔係咁小氣嘅我覺得。」他又笑稱不怕上ViuTV會得罪TVB：「世界阻我唔到啦已經，我決定行自己。」

余德丞近日受邀上YouTube頻道「FHProductionHK」接受訪問。（YouTube截圖@FHProductionHK）

余德丞近日為YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」擔任嘉賓試菜，他批評該餐廳食物難食，惹來疑似餐廳老闆留言，揚言要告三位主持。余德丞於「FHProductionHK」新片正好提到，離開TVB後，無論講波抑或拍節目均可暢所欲言，他說：「（以前）你拍飲食節目，人哋借嗰場畀你拍喎，咁你敢唔敢呀？以往嘅情況之下，你都唔係好敢去講，究竟佢係好食定唔食。」他又在片中即場大彈四季豆炒得「太濕」。

余德丞受邀做「9BoThew 膠保廢」嘉賓試菜，大嘆牛扒難食。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

惟余德丞仍然感恩TVB培育他，余德丞認為做人要飲水思源，他說：「喺舊公司咁多年裡面，我係學到嘅嘢全部都係佢以前教落㗎！冇我剛才講嘅兒童節目監製，冇佢畀咁多機會我，我能唔能夠做到而家嘅自己呢？」余德丞坦言全賴TVB給予他機會嘗試，他才能在叱咤電台節目《口說多過浪花》分享豐富的人生閱歷。

余德丞（Dickson）加入《口水多過浪花》大家庭。（余德丞Instagram圖片）

點擊睇余德丞於YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」試伏片段：