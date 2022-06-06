日日媽媽聲｜輕度弱智家姐以弟為榮　方紹聰哽咽：佢戥我更加開心

《日日媽媽聲》第二輯，由6月5日起緊接兩小時加長版《聲生不息》、逢周日晚10點半翡翠台播出。昨晚（5日）播出的第7集，請來關心妍、周志康、方紹聰（奶仔）擔任嘉賓，其中奶仔更帶同餅印媽「美麗姐」齊齊參與錄影，場面溫馨。

方紹聰（奶仔）帶同餅印媽「美麗姐」齊齊參與《日日媽媽聲》錄影。

出身於普通家庭的奶仔，與爸爸、媽媽及患有輕度弱智的家姐感情要好。雖然家姐未能以言語與奶仔溝通，但奶仔笑指二人默契十足：「好多人問我同家姐點溝通，其實我哋由細到大相處咗好耐，所以可能一個眼神已經知對方想點，或者少少嘢我已經知佢係開心定唔開心。」奶仔又謂十分難忘家姐看到自己在《特技人》中演出後的開心反應，奶仔說：「嗰時成家人一齊食飯，咁啱電視播到我嘅畫面，家姐睇住個電視，企起身好開心係咁拍手掌，仲行出去指住部電視，再行埋嚟攬住我，同其他人客講：『呢個係我細佬』。」說到此處，奶仔硬咽謂：「我嗰刻好感動，我以為我開心，原來佢戥我更加開心。」奶仔續指慶幸在無綫努力工作了十二年後逐漸有人認識，故希望能透過自己小小的知名度，讓更多人關注弱勢社群、尤其弱智人士。

奶仔方紹聰表示十分難忘家姐看到自己在《特技人》中演出後的開心反應。（受訪者提供）

奶仔媽媽「美麗姐」雖然要同時湊大奶仔及輕度弱智長女，但她依然樂天開朗、沒有怨天尤人，她笑言最希望是自己和家姐身體健康，這樣二人才能一直一起走下去。「美麗姐」還大爆奶仔出生時的小秘密：「佢出世已經有八磅二，我生佢好辛苦架，我生佢時因為太用力，塊臉爆晒微絲血管。」「美麗姐」續指奶仔小時候有專屬二人的親密行為、促進親子關係，她說：「我餐餐都要同佢碌咭，我哋用臉嚟碌咭咯！」奶仔聞言即接招謂：「所以我哋個樣咁似係有原因，我哋依家少咗咁做，會改為請佢食嘢或周圍去。」奶仔又不忘講笑謂：「依家碌咭同錫錫轉咗嚟追女仔，係Work嘅。」又謂希望自己能像媽媽般一直做個開心快活人，場面溫馨。