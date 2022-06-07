《夢華錄》熱播豆瓣高開8.8分　劉亦菲陳曉大膽床戲成焦點

內地劇《夢華錄》近日熱播，由劉亦菲和陳曉主演，該劇改編自元代戲曲大師關漢卿的《趙盼兒風月救風塵》，故事講述劉亦菲飾演的趙盼兒，被未婚夫拋棄，上京討回公道的她，遇上了宋引章及孫三娘結成好友，三人在京師經營酒樓發跡，可說是古代女權先鋒，該劇播出後豆瓣已獲得8.8分好成績，下文為大家帶來劇集三大看點。

劉亦菲相隔16年再演出古裝劇集。（劇照）

劉亦菲進軍大銀幕後，《夢華錄》是她相隔16年再接拍的古裝劇集，她演出女主角趙盼兒，本是風塵女子，供未婚夫歐陽旭讀書，想不到對方高中狀元，即娶了富家千金，趙盼兒上京討回公道，途中遇上了被騙婚受到迫害的宋引章(林允飾)，及投河自殺的孫三娘(柳岩飾)，姐妹三人在京城將小茶坊經營成大酒樓，故事非常勵志。網民激讚劉亦菲在劇中角色討好，就算是落難入獄也是仙氣逼人，為該劇加分。

劉亦菲跟陳曉外形合襯，CP感強烈。（劇照）

劇中男主角陳曉飾演的顧千帆，是皇城司探事司指揮使，對於趙盼兒沒有半點憐香惜玉，甚至加以迫害，但在相處過程中得知趙盼兒的過去，二人漸生情愫。由於二人在不同年代的《神鵰俠侶》劇集演出過楊過及小龍女，現時在劇中CP感強烈，而且劇中不乏踩界的床戲，畫面中二人黑影交疊，繼而響起喘息聲，可說是挑戰電視劇的尺度，讓人對該劇甚為期待。

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