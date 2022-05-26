夢華錄 | 劉亦菲新劇首支預告　披麻袋遊街示眾仍難掩脫塵氣質？

由劉亦菲、陳曉領銜主演，柳岩、林允等主演的古裝劇《夢華錄》最近頻頻登上微博熱搜，但始終未有播出消息。今日（26日），劇集終於發布最新預告，即刻引起網友熱議。



觀眾期待已久的《夢華錄》即將首播。（劇照）

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片中，劉亦菲飾演小茶坊掌櫃賣茶文君「趙盼兒」，與柳岩飾演的茶果大師「孫三娘」、林允飾演的江南琵琶名手「宋引章」是好姊妹，三人憑藉各自的茶藝、廚藝以及樂藝經營生意。然而，行會有鐵規：「全東京城沒有女人能當掌櫃」，因此小茶坊遭到查封，姊妹三人經歷逃難、被官府抓走、被百姓唾棄等，最終重振旗鼓，再開創一番事業。

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今次是劉亦菲時隔16年再拍古裝劇，對上一套要追溯到2006年她與黃曉明合作的《神雕俠侶》。10幾年來，劉亦菲的外貌幾乎沒有任何改變，只是褪去了當年的稚氣懵懂，變得愈發秀麗端莊，風華濁世，氣質出塵，眼神充滿故事，依然靈氣十足。

《夢華錄》改編自元雜劇作家關漢卿的代表作之一《趙盼兒風月救風塵》，是一本諷刺喜劇。劇集以三位女性為主，講述趙盼兒、宋引章與孫三娘在經歷了舉步維艱、種種磨難後，姊妹三人終於將小茶坊經營成了汴京最大酒樓的勵志故事。有指將於6月2日首播。

有網友見到騰訊視頻不小心曝光6月2日首播。（網絡圖片）