十八年後的終極告白2.0．劇評一｜懸疑玩得有水準　捉姦講足5集

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》第1至5集劇評。



《十八年後的終極告白2.0》（下稱《十八年後2》）接手《雙生陌生人》的9點半時段，首周收視為14.7點，比上一套的全劇平均13.5點多出1.2點，總算是上升了不少，但老實說比起上一輯的《十八年後的終極告白》首周收視25.4點要低出不少。就數據上顯示，《十八年後2》要追上第一輯的成績實在需要多加把勁。

（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

《十八年後2》繼承上一輯主軸，仍然講關於18年前的秘密，分別的是第二輯的主線似是講捉姦、偷情、恩愛情仇的故事，而非兇殺案。就數據上分析，近年擁有懸疑、悲劇、暗黑等黑暗元素的劇集似乎都是叫好不座，例如《刑偵日記》、《金宵大廈2》等成績都令人大跌眼鏡，可見觀眾的口味還是偏向輕鬆愉快，又或是如《家族榮耀》之類的家庭倫理劇。

陳山聰今次同趙希洛演夫婦，配搭新鮮。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

不過，就如早幾篇劇評中一直強調的，收視就只是一個數據的指標，只反映了觀眾睇劇的口味以及習慣，往往會受到環境、宣傳多與少以及劇集題材等因素影響，實在不能完全地以收視高低界定一套劇集的好與壞。

說回《十八年後2》劇情，細看之下就會發現編劇花了頗多心機於角色性格，以及角色與角色之間的關係，往往會將兩個不同性格之人放在一起。例如個性內向，沉默寡言的畫家譚俊彥（飾姚尚謙）就與作風凌厲、性格剛烈的譚凱琪（飾莊銳婷）配成一對，成為一個對立面，放大了兩個角色的特質，令人物性格更為鮮明。

譚俊彥同譚凱琪飾演女尊男卑的夫妻。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

其二，似乎編劇的神來之筆，每個角色背後都存在着一條副線，幾條副線劇情分別進行之餘，又會因為角色關係而在某個劇情點相遇，就以譚俊彥和譚凱琪為例，男方「偷情」兼向老婆隱瞞搵龔嘉欣（飾沈越）代畫，而譚凱琪又向老公隱瞞與陳山聰（飾方志浩）出軌，同時又隱瞞自己撞死了麥皓兒（飾李秋霞）。暫時為止，最精彩的追看點就在於睇角色之間的心計，怎樣隱藏關於自己的秘密，箇中的角力。

配色上面有考慮過，龔嘉欣同譚凱琪一樣都以粉紅色為穿着主色。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

既然說劇集質素高，為什麼又只上升了1.2點，甚至比不上第一輯成績？雖然劇集用捉姦、偷情等觀眾們較易理解以及較常接觸的題材，但由於劇情走懸疑路線，對受眾來說始終較易難理解以及引起共鳴，相反《家族榮耀》這種顯淺易明，劇情簡單直接的「狗血劇」就比較受歡迎和容易牽引情緒。當然，亦有可能因為觀眾「熄咗成個月電視」。在ViuTV的收視保持一貫水平之下，亦有可能因為大家都習慣了Netflix、HBO+等網上電視平台所致。