三台收視報告｜《冥冥之中》成本年最低　《我哋係COLLAR》未夠力

三台收視報告又再出爐，今次的日期是5月30日至6月5日。上次報告無綫（TVB）劇集《雙生陌生人》創造出TVB史上最低劇集紀錄，今次報告有新劇《十八年後的終極告白2.0》，靠著第一輯的良好口碑，不少人都對它的收視有所期望，結果出爐也是合理，成功拉高收視，雖然並不多，不過逐步逐步上好過繼續下沉。



先講TVB，新劇《十八年後的終極告白2.0》今次錄得14.7點，雖然這個數字依然是比較不理想，但比起上次報告《十八年後的終極告白2.0》只有13.9點，依然反彈0.8點。看完首周劇情，其實《十八年後的終極告白2.0》也算是TVB觀眾的喜愛類型，有少許懸念但並沒有太多燒腦的劇情，所以之後收視有望繼續上升。至於陸劇《尚食》，依然保持一貫水平，有18.7點。

《十八年後的終極告白2.0》劇情唔差，收視慢慢上升。（劇照）

至於綜藝方面，上次報告講到有傳《日日媽媽聲》因為收視太差，所以要用梁芷珮的《東‧南歐潮什麼》緊急救亡，結果是理想的，《東‧南歐潮什麼》一出，收視由上次報告的8.9點升至11.1點，有2.2點的增長。而另一個綜藝《尋人記II》則繼續保持好收視，今次錄得14.6點，開播至今三星期依然停留在14點以上。

最新一集《尋人記II》主角，係一班當年喺下白泥讀村校嘅小朋友。

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而ViuTV方面，新港劇《冥冥之中》在今次報告中錄得3.3點，與今年三套首播劇集的首周收視相比是比較差的一套，分別是《IT狗》（4.1點）、《940920》（4點）和《反起跑線聯盟》（5.1點）。而綜藝節目《我哋係COLLAR》則令人有少許失望，只有2.8點，比起師兄們上年的《調教你MIRROR》（首周5.4點）有接近一倍的差距，看來粉絲的動員力未夠高。

鄭欣宜作客《我哋係COLLAR》，過來人身份開解八位成員，幫她們放負。（電視畫面）

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