林作收無綫律師信未驚過　霸氣回應預打官司：唔會道歉我冇錯

林作早前趁無綫展開為新一屆《2022香港小姐競選》造勢招募參賽者時，在社交平台發表一番「香港小姐9成係豬趴（扒）」的言論。隨即辣㷫無綫高層向他發出的律師信，指控他涉及誹謗，並要求他在6月7日下午5點前作出回應，否則會採取進一步法律行動。故今晚（6/6）林作特此在7時半舉行網上直播就事件回應。

林作表示如要上庭會選擇自辯。（梁碧玲攝）

林作開咪直播前接受《香港01》訪問時說：「其實我唔介意人哋話我係抽水王，因為抽水呢樣嘢我正職嚟，同埋係我嘅專業，甚至乎係我神聖嘅使命，咁所以我要對得住抽水王呢個稱號。而簡單嚟講呢單嘢，我係唔會道歉，而且我冇錯。但我會喺直播度講清楚件事，其實大家都可以留意吓我寫個隻『趴』字，同嗰隻『扒』字好唔同，咁所以呢度係有得講。」

林作話未驚過打官司。（梁碧玲攝）

被問到有否足夠資金打官司？林作招積表示：「首先資金係充足嘅，係因為上年打完嗰場拳賽，多謝鍾培生打賞咗九十多萬現金俾我。而打官司對我嚟講就好似食生菜咁，唔單止我唔怕呢單官司之外，仲對我嚟講係技癢。（你諗住自辯？）因為始終我去到法院係如魚得水，自己都冇諗過同法庭咁有緣份，可謂再續前緣。咁所以要諗向大律師公會續牌先，然後到時再為自己問自辯。（有冇信心贏官司？）信心我就百分之二百有，反而我擔心無綫有冇信心啫。」

林作透露有足夠資金面對打官司。（梁碧玲攝）

林作表示如要上庭會選擇自辯。（梁碧玲攝）

林作話未驚過打官司。（梁碧玲攝）

林作透露有足夠資金面對打官司。（梁碧玲攝）