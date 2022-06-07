52歲J.Lo被傳要求賓艾佛力婚前簽署性條款　1周須行房X次考驗體力

Jennifer Lopez出道多年，在演藝圈有著不可撼動的地位，累積的知名戲劇更是數不甚數，Jennifer Lopez的感情經驗相當豐富，從1997年開始至今共擁有4段婚姻，今年4月她驚喜公布與「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）即將結婚，震驚無數粉絲。



事實上，兩人曾在20年前就訂過婚，只是當時戀情告吹，如今又走在一起相當感動，近日有外媒爆料，兩人在婚前簽署了性條款，規定一周需要「行房4次」，火爆內容引起熱議。

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綜合外媒報導，Jennifer Lopez對於感情的培養相當重視，更不希望在婚後感情有所變淡，因此才會要求現在要一周行房4次，不過事實上Jennifer Lopez現時已經52歲，賓艾佛力也即將邁入50歲，如果條款屬實，對於雙方的體力都是場考驗，努力維持感情熱度的她們也粉絲大讚很有毅力。

回看Jennifer Lopez的感情歷史相當豐富，曾經與Ojani Noa、Chris Judd、Marc Anthony、Alex Rodriguez等多位不同領域的知名人士結過婚，膝下目前育有1子1女，如今與賓艾佛力結婚在即，粉絲也都希望敢愛敢放的Jennifer Lopez能找到真正屬於自己的幸福，快了的迎接人生的下半場。

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