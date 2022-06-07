33歲連詩雅將嫁陳家樂做人妻　女方曾戀有婦之夫爆親密照

陳家樂向連詩雅（Shiga）求婚成功，結束兩年地下情，二人正式宣布訂婚即將步入婚禮的殿堂。現年33歲的連詩雅出道至今緋聞多多，當中最轟動是她與Rapper曲赤的親密照在2012年流出，當時初出道的Shiga「女神形象」盡毀，事後她直言16歲與曲赤拍拖時，因為信任對方才會與對方拍攝親密照，並且坦言照片流出讓她「很失望」。近年，連詩雅已成功洗脫「蒲精」形象，參與多部劇集，讓人刮目相看。

陳家樂同連詩雅秘密拍拖兩年。（IG：@shi_ga）

連詩雅近年已成功洗底，演技備受讚賞！（劇照）

連詩雅曾召開記者會為親密照流出一事道歉。（VCG）

點撃下圖重溫連詩雅緋聞史：

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而陳家樂與余香凝（Jennifer）在2014年因為合作拍攝港台劇《總有出頭天》而相戀，早在公開戀情時家樂已經揚言會在5年內與對方拉埋天窗，當年兩人愛得如膠似漆，2017年Jennifer遇車禍受傷導致鼻骨爆裂，家樂送上鑽戒作出承諾，會照顧對方一生一世，並多次表示早已認定Jennifer是結婚對象。可惜，兩人在2018年中突然傳出分手消息，Jennifer被傳媒影到上保險才俊Victor屋企過夜，雖然她強調Victor不是新男友，與家樂分手亦不是因為有第三者介入，但分手後家樂痛哭落淚，令Jennifer被網民大罵是「拜金女」。

余香凝被踢爆背陳家樂偷食，暗交新歡Victor，陳家樂當時亦含淚承認與余香凝已分手！（網上圖片）