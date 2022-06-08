因鍾嘉欣失視后於TVB官博留言被Blacklist　內地網友：只能迎合？

一年一度的「香港小姐競選」於近日拉開序幕，TVB成為近期熱話。然而，日前有網友在內地社交平台小紅書發文指責TVB「格局小（指看待事情的態度和胸襟太小，不夠全面）」，被官方微博列入黑名單5個月至今仍未取消。



該網友表示自己是從小看TVB長大的廣東人，事緣之前頒獎典禮因鍾嘉欣無緣視后難以釋懷，以及吐槽視帝譚俊彥，就此在TVB官方微博發表了評論，結果遭到封鎖，到現在都未取消，更直言：「現在難道都不能自由真實評論一下的，只能迎合麼？真的笑死，這格局是否小了，說都不能說的。」

網友在小紅書發文，討論因不忿鍾嘉欣無緣視后而被TVB官方微博封鎖幾個月，並附上查看TVB官方微博情況，顯示無法查看內容。（網絡截圖）

一石激起千層浪，這篇貼文引來近200名網友評論，當中很多人都對去年的視帝視后難以釋懷，亦不乏網友與該作者有同樣遭遇：「不用質疑，這個官網本來就沒格局，上次吐槽視帝視后也被拉黑了」、「巧了，我上次也是說了下譚視帝，被他拉黑了，更絕的是，他還舉報我」，「那次頒獎典禮之後TVB拉黑了好多人了，水還不讓說，怪不得越來越不行了」，更有網友驚訝作為如此大的官方賬號，竟有這樣的做法：「大廠竟然這種做派，flop也不稀奇了」等。

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「萬千星輝頒獎典禮2021」於今年1月2日落幕，譚俊彥與林夏薇分別奪得視帝視后，但卻受到巨大爭議。視帝方面，譚俊彥雖出道多年，但一直不溫不火，演技更是備受質疑，加之其他幾位入圍者陳展鵬、鄭嘉穎、馬國明、張振朗實力不俗，且都被大眾看好，因此譚俊彥在拎獎後，被大批觀眾炮轟「靠父幹」，是頂著爸爸狄龍的光環才獲封視帝；而視后方面，因鍾嘉欣久未回TVB拍戲，主演劇集《星空下的仁醫》口碑收視雙收，演技備受認可，絕對是視后的最佳人選，結果只得到「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，觀眾紛紛在網絡為她叫去屈，大失所望，因此有大量網友在微博以及官方微博評論區抱不平，想不到竟被列入黑名單。

2021的視帝視后遭到大量網友質疑。（VCG）