嘉嘉醫療自助班︱鍾慧冰爆更年期尿頻情況　靠「至八會」姊妹開解

敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視首個處境喜劇節目《嘉嘉醫療自助班》，以探討健康為題，逢星期六晚上9時30分播映。本周六（11日）主題是更年期，並請來鍾慧冰擔任嘉賓，分享在更年期的狀況及感受，期間鍾慧冰坦言因容貌愈來愈老而感難受。

鍾慧冰在節目中大方分享更年期時出現的狀況及感受。

節目中，鍾慧冰大方分享更年期出現的情況：「知道自己更年期，首先係因為有潮熱，突然會覺得好熱，成日好忟憎，最明顯係好容易喊，小小事都會喊，就連睇喜劇都喊，有一段時間懷疑自己抑鬱，好難面對自己，尤其係當發現個樣愈來愈老，有次發現自己條眼眉斷咗，心諗『死喇，唔通更年期會甩眉毛？』但望真啲，原來唔係甩，喺嗰節眉毛變白，感覺好難受，喊咗好耐。」

在更年期期間，鍾慧冰亦有尿頻情況出現，她謂：「尿頻好嚴重，同朋友去旅行，上巴士前個個都排隊去廁所，去完廁所上巴士坐低兩分鐘，又會急，車未開已經來來回回去咗兩、三次。」問到鍾慧冰可有因為更年期而去看醫生？她表示沒有，身邊有好多閨密互相照應，研究更年期症狀，她表示：「有個姊妹係『至八會』成員，記得有次食飯，佢突然好忟、流晒汗、面紅晒、發脾氣，之後問佢係咪更年期，佢第日去睇醫生Check，真係更年期，我哋就係咁互相開解。」此外，鍾慧冰指自己仍處更年期狀態，因每次見到頭上多條白頭髮，都會感到不開心。